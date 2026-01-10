Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Нуук, Гренландия (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Пять политических партий Гренландии, представленных в парламенте, опубликовали совместное заявление с требованием положить конец «пренебрежительному отношению» со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает местная газета Sermitsiaq.

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», — отмечается в заявлении.

Политики подчеркнули, что будущее Гренландии должны определять ее граждане без внешнего вмешательства. Они также указали, что Гренландия хочет продолжать сотрудничество как с Соединенными Штатами, так и с другими западными странами.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 4 января в интервью The Atlantic он сказал, что остров «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны.

10 января он заявил о готовности «что-то предпринять» в отношении Гренландии, даже без согласия ее жителей, чтобы не допустить усиления там России или Китая.

Ранее спецпосланник Трампа по Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри, утверждал, что администрация не преследует цель «завоевания», а предлагает «экономическую мощь и защиту».

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление.

Внешняя политика, оборона и вопросы гражданства остаются в компетенции Копенгагена, но Гренландия управляет большей частью внутренних дел, включая природные ресурсы, образование, здравоохранение и т.п.

Гренландия юридически входит в состав королевства, но считается «автономной территорией» с правом на самоопределение; вопрос возможной независимости формально может решаться только по совместному согласию Дании и самих жителей острова.