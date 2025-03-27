 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин не увидел ничего «экстравагантного» в плане США получить Гренландию

Путин: планы США заполучить Гренландию нужно рассматривать всерьез
Путин привел историческую справку о том, когда США в прошлом заявляли о планах присоединить Гренландию, и отметил, что заявления Трампа на этот счет не новы. Их стоит рассматривать серьезно, отметил глава государства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

США давно вынашивали планы по присоединению Гренландии, их надо воспринимать всерьез, сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«Это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры американской администрации. Ничего подобного», — сказал глава государства.

Путин не увидел ничего «экстравагантного» в плане США получить Гренландию
Video

Он привел историческую справку, перечислив несколько попыток США завладеть Гренландией.

  • По словам Путина, впервые такие планы появились в 1860-х годах. Тогда Соединенные Штаты рассматривали возможность аннексии Гренландии и Исландии. В 1867-м у России была куплена Аляска за $7,2 млн, или более 11 млн руб. Путин отметил, что это приобретение в США высмеивали, например Аляску называли «садом белых медведей Эндрю Джонсона» — тогдашнего президента, на этом фоне идеи о Гренландии не нашли поддержки.
  • В 1910-м была подготовлена сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией, но она сорвалась.
  • Во Вторую мировую войну Соединенные Штаты разместили на острове военные базы, чтобы защитить его от немцев, а потом предложили Дании выкупить Гренландию.

По мнению Путина, «США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике». Он добавил, что вопрос Гренландии к России не имеет никакого отношения, но у Москвы возникает беспокойство из-за того, что страны НАТО чаще «обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов».

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп объяснял намерение присоединить Гренландию тем, что она нужна Соединенным Штатам «для национальной и даже международной безопасности», «для безопасности всего мира». Глава государства выражал уверенность, что Вашингтон «так или иначе» получит остров, и обещал обеспечить безопасность Гренландии и поднять ее «на такие высоты», о которых она даже не мечтала.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на предложения Трампа о покупке Гренландии говорила, что остров не продается. Премьер Гренландии Муте Эгеде делал такие же заявления, но на прошедших в марте выборах его партия оказалась только третьей. Первое и второе места заняли сторонники независимости острова, причем ставшая второй левая партия Naleraq поддерживает заключение оборонного соглашения с США.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Гренландия США Дональд Трамп Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Лавров назвал Рютте смешным и жалким из-за его слов о Гренландии
Политика
Вице-президент США поедет в Гренландию, чтобы «жена не развлекалась одна»
Политика
Визит второй леди США в Гренландию вызвал возмущение властей Дании
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Лауреаты World Press Photo — 2025. ФотогалереяОбщество, 20:40 
Путин не увидел ничего «экстравагантного» в плане США получить ГренландиюПолитика, 20:30
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»Политика, 20:12
Зеленский заявил, что США меняют условия соглашения о ресурсахПолитика, 20:09
ЦБ увидел риски избыточного кредитования высокодоходных россиянЭкономика, 20:08
Двое детей погибли при крушении батискафа у ХургадыОбщество, 19:59
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 19:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
РКН объяснил исчезновение некоторых песен Noize MC из «Яндекс Музыки»Общество, 19:57
Макрон объявил о подготовке «миссии сил сдерживания» для УкраиныПолитика, 19:50
Каллас указала на вред антироссийских санкций для стран Центральной АзииПолитика, 19:50
Как Индия стала одним из лидеров мировой фармацевтикиОтрасли, 19:42
В Россию вернутся еще 25 вывезенных на Украину курянОбщество, 19:39
Лидер Восточной конференции неожиданно проиграл на старте плей-офф КХЛСпорт, 19:30
Костин заявил, что SWIFT стала «методом военной политики»Экономика, 19:29