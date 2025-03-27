Путин не увидел ничего «экстравагантного» в плане США получить Гренландию
США давно вынашивали планы по присоединению Гренландии, их надо воспринимать всерьез, сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
«Это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры американской администрации. Ничего подобного», — сказал глава государства.
Он привел историческую справку, перечислив несколько попыток США завладеть Гренландией.
- По словам Путина, впервые такие планы появились в 1860-х годах. Тогда Соединенные Штаты рассматривали возможность аннексии Гренландии и Исландии. В 1867-м у России была куплена Аляска за $7,2 млн, или более 11 млн руб. Путин отметил, что это приобретение в США высмеивали, например Аляску называли «садом белых медведей Эндрю Джонсона» — тогдашнего президента, на этом фоне идеи о Гренландии не нашли поддержки.
- В 1910-м была подготовлена сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией, но она сорвалась.
- Во Вторую мировую войну Соединенные Штаты разместили на острове военные базы, чтобы защитить его от немцев, а потом предложили Дании выкупить Гренландию.
По мнению Путина, «США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике». Он добавил, что вопрос Гренландии к России не имеет никакого отношения, но у Москвы возникает беспокойство из-за того, что страны НАТО чаще «обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов».
Президент США Дональд Трамп объяснял намерение присоединить Гренландию тем, что она нужна Соединенным Штатам «для национальной и даже международной безопасности», «для безопасности всего мира». Глава государства выражал уверенность, что Вашингтон «так или иначе» получит остров, и обещал обеспечить безопасность Гренландии и поднять ее «на такие высоты», о которых она даже не мечтала.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на предложения Трампа о покупке Гренландии говорила, что остров не продается. Премьер Гренландии Муте Эгеде делал такие же заявления, но на прошедших в марте выборах его партия оказалась только третьей. Первое и второе места заняли сторонники независимости острова, причем ставшая второй левая партия Naleraq поддерживает заключение оборонного соглашения с США.
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