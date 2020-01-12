Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Директора интерната под Курском задержали по подозрению в хищениях Общество, 13:36 Афганские военные сообщили об уничтожении одного из лидеров «Талибана» Политика, 13:08 Роджер Федерер ответил на критику экоактивистов Спорт, 13:00 В Абхазии назначили дату повторных выборов президента Политика, 12:51 Эксперты допустили подорожание черного хлеба в 2020 году Экономика, 12:44 В Петербурге задержали ударившего отчима ножом подростка Общество, 12:31 «Рубин» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионатов России Спорт, 12:17 Диетолог перечислила помогающие похудеть продукты Общество, 12:08 Правительство нацсогласия Ливии объявило о перемирии вслед за Хафтаром Политика, 11:49 Экс-депутат Рады предложил праздновать 450-летие сожжения Москвы Общество, 11:36 Карлос Гон признал свой побег из Японии незаконным Бизнес, 11:33 Серена Уильямс выиграла первый турнир за три года Спорт, 11:27 Спасатели ликвидировали пожар на складе с металлом в Подмосковье Общество, 11:04 Илья Ковальчук повторил достижение Павла Буре в матче НХЛ Спорт, 10:50
Политика ,  
0 

В Абхазии назначили дату повторных выборов президента

Итоги предыдущего голосования, которое прошло в сентябре, были отменены Верховным судом республики
Тамаз Гогия (Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Об этом заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия, передает ТАСС.

«Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», — добавил глава избиркома.

В то же время местное издание «Апсны» передает, что ЦИК Абхазии назначила выборы на 21 марта. «Интерфакс» со ссылкой на заявление лидера «Блока оппозиционных сил» Аслана Бжании также сообщил, что повторные выборы пройдут 21 марта.

Верховный суд Абхазии 10 января отменил итоги президентских выборов, которые прошли в сентябре, и обязал ЦИК назначить новые. Это было одним из главных требований оппозиции. Гогия заявил, что Центризбирком оставляет за собой право обжаловать решение суда.

В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Политика

До этого оппозиция, недовольная результатами выборов, захватила президентский дворец в Сухуме и потребовала отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы. В администрации президента происходящее назвали попыткой госпереворота. На фоне массовых протестов парламент Абхазии выступил за отставку Хаджибмы, однако тот отказался принимать соответствующее решение и заявил о возможном введении в стране чрезвычайного положения.

Еще одной причиной протестов стал скандал вокруг убийства криминальных авторитетов Астамура Шамбы и Алхаса Авидзбы. Их застрелили в ресторане на набережной Сухума в конце ноября прошлого года. В числе организаторов протестов был родственник одного из убитых Ахра Авидзба, участник конфликта в Донбассе.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В администрации президента Абхазии утверждают, что в попытке госпереворота участвовали граждане Украины, называющие себя представителями ДНР. Генпрокуратура после протестов в Сухуме завела дело о массовых беспорядках.

Российский МИД назвал ситуацию в Абхазии внутренним делом республики, отметив, что Москва следит за развитием событий и рассчитывает на стабилизацию обстановки.

Авторы: Виктория Тютина, Наталия Анисимова
Теги: Абхазия, ЦИК, выборы президента
Материалы по теме
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Политика
Президент Абхазии увидел риск обострения политической ситуации в стране
Политика
Власти Абхазии опротестуют решение суда об отмене итогов выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter