В Абхазии назначили дату повторных выборов президента

До этого оппозиция, недовольная результатами выборов, захватила президентский дворец в Сухуме и потребовала отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы. В администрации президента происходящее назвали попыткой госпереворота. На фоне массовых протестов парламент Абхазии выступил за отставку Хаджибмы, однако тот отказался принимать соответствующее решение и заявил о возможном введении в стране чрезвычайного положения.

Еще одной причиной протестов стал скандал вокруг убийства криминальных авторитетов Астамура Шамбы и Алхаса Авидзбы. Их застрелили в ресторане на набережной Сухума в конце ноября прошлого года. В числе организаторов протестов был родственник одного из убитых Ахра Авидзба, участник конфликта в Донбассе.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж Фотогалерея

В администрации президента Абхазии утверждают, что в попытке госпереворота участвовали граждане Украины, называющие себя представителями ДНР. Генпрокуратура после протестов в Сухуме завела дело о массовых беспорядках.

Российский МИД назвал ситуацию в Абхазии внутренним делом республики, отметив, что Москва следит за развитием событий и рассчитывает на стабилизацию обстановки.