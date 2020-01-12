В Абхазии назначили дату повторных выборов президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Об этом заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия, передает ТАСС.
«Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», — добавил глава избиркома.
В то же время местное издание «Апсны» передает, что ЦИК Абхазии назначила выборы на 21 марта. «Интерфакс» со ссылкой на заявление лидера «Блока оппозиционных сил» Аслана Бжании также сообщил, что повторные выборы пройдут 21 марта.
Верховный суд Абхазии 10 января отменил итоги президентских выборов, которые прошли в сентябре, и обязал ЦИК назначить новые. Это было одним из главных требований оппозиции. Гогия заявил, что Центризбирком оставляет за собой право обжаловать решение суда.