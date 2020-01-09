Политика , 09 янв, 21:43
0
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке с поста президента республики для стабилизации обстановки. Об этом передают «РИА Новости» и ТАСС. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших депутатов.
ТАСС со ссылкой на депутата парламента Леонид Чамагуа сообщает, что Хаджимба отказался уходить в отставку и проводить в стране новые выборы. По словам депутата, требование оппозиции передала группа депутатов. Хаджимба ответил, что пока не готов принять соответствующее решение и заявил о необходимости мер для разрядки ситуации.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.