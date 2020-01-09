Политика , 09 янв, 16:21
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Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
9 января к зданию администрации президента в Сухуме пришли протестующие. Они выступают против результатов выборов главы государства, прошедших осенью. В четверг кассационная коллегия Верховного суда Абхазии должна была рассмотреть иск экс-кандидата от оппозиции Алхаса Квицинии. Что происходит в Сухуме — в фоторепортаже РБК
Митинг у администрации президента Абхазии начался днем в четверг. Протестующие требуют признать недействительными результаты второго тура президентских выборов, прошедшего в сентябре
На этот же день было назначено заседание кассационной коллегии Верховного суда республики по иску кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии, который в сентябре занял второе место с отрывом чуть более 1%
Через некоторое время протестующие проникли в администрацию через разбитое окно
В здание попали несколько десятков человек
В администрации президента назвали происходящее попыткой государственного переворота
Данные о наличии пострадавших разнятся. В Минздраве республики заявили, что пострадавших нет
Минобороны Абхазии заявило, что не будет вмешиваться в политические события