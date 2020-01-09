Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж

9 января к зданию администрации президента в Сухуме пришли протестующие. Они выступают против результатов выборов главы государства, прошедших осенью. В четверг кассационная коллегия Верховного суда Абхазии должна была рассмотреть иск экс-кандидата от оппозиции Алхаса Квицинии. Что происходит в Сухуме — в фоторепортаже РБК

Митинг у администрации президента Абхазии начался днем в четверг. Протестующие требуют признать недействительными результаты второго тура президентских выборов, прошедшего в сентябре

На этот же день было назначено заседание кассационной коллегии Верховного суда республики по иску кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии, который в сентябре занял второе место с отрывом чуть более 1%

Через некоторое время протестующие проникли в администрацию через разбитое окно

В здание попали несколько десятков человек

В администрации президента назвали ​ происходящее попыткой государственного переворота

Данные о наличии пострадавших разнятся. В Минздраве республики заявили, что пострадавших нет