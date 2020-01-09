В Абхазии назвали попыткой госпереворота акцию у администрации президента

Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии в день, когда рассматривается иск о признании выборов главы государства недействительными. Глава Минобороны заявил, что армия не будет вмешиваться в ситуацию

Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС

Администрация президента Абхазии рассматривает происходящие в стране события как попытку госпереворота, передает «Интерфакс». Ранее протестующие в Сухуме попытались прорваться в здание администрации.

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — заявили агентству в администрации.

Министр обороны республики Мираб Кишмария заявил агентству, что армия не будет вмешиваться в политические события.

В четверг протестующие собрались у здания администрации и выломали входную дверь, их выдворили, рассказал ТАСС замглавы МВД Абхазии Тенгиз Нармания. Позже митингующие проникли в здание через разбитое окно, передает Sputnik Абхазия.

Собравшиеся вышли к администрации с требованием признать незаконными результаты президентских выборов, передает агентство. Голосование прошло в два тура — в конце августа и начале сентября 2019 года. 9 января кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии должна продолжить рассмотрение иска оппозиционера Алхаса Квиниции (партия «Амцахара»), который просит отменить решение суда первой инстанции, признавшего результаты выборов действительными.