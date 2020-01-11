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В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме

9 января протестующие, недовольные итогами осенних президентских выборов, предприняли штурм здания администрации президента
Фото: Стрингер/ Sputnik / РИА Новости

Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января. Дело заведено по статье «Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества».

В сообщении надзорного ведомства сказано, что дело заведено по факту массовых беспорядков, в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента Абхазии.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
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Уличные акции протеста в Сухуме начались 9 января. Протестующие, недовольные итогами осенних президентских выборов в республике, победу на которых с небольшим перевесом во втором туре одержал Рауль Хаджимба, требовали его отставки и смогли проникнуть в здание администрации. Внутри протестующие в том числе вскрыли кабинеты и оружейную комнату, откуда вынесли часть оружия.

В день протестов проходило рассмотрение кассационной коллегией Верховного суда Абхазии иска оппозиционного политика и участника последних президентских выборов Алхаса Квицинии о признании недействительными итогов выборов.

Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать
Политика

В итоге решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было отменено, кассационная коллегия Верховного суда республики назначила повторные выборы президента. Власти Абхазии заявили о намерении обжаловать решение. В администрации Хаджимбы решение суда сочли необъективным и принятым с нарушением действующего законодательства.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Абхазия, беспорядки, протесты, Сухум
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