В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме

9 января протестующие, недовольные итогами осенних президентских выборов, предприняли штурм здания администрации президента

Фото: Стрингер/ Sputnik / РИА Новости

Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января. Дело заведено по статье «Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества».

В сообщении надзорного ведомства сказано, что дело заведено по факту массовых беспорядков, в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента Абхазии.

Уличные акции протеста в Сухуме начались 9 января. Протестующие, недовольные итогами осенних президентских выборов в республике, победу на которых с небольшим перевесом во втором туре одержал Рауль Хаджимба, требовали его отставки и смогли проникнуть в здание администрации. Внутри протестующие в том числе вскрыли кабинеты и оружейную комнату, откуда вынесли часть оружия.

В день протестов проходило рассмотрение кассационной коллегией Верховного суда Абхазии иска оппозиционного политика и участника последних президентских выборов Алхаса Квицинии о признании недействительными итогов выборов.