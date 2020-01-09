Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране

Рауль Хаджимба призвал граждан Абхазии не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста оппозиции в Сухуме. По его словам, абхазские силовые структуры переведены на усиленный режим работы

Рауль Хаджимба (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба. Его обращение опубликовано на сайте президента.

Он также попросил граждан страны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. По его словам, он дал все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля.

«В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — говорится в заявлении.

В понедельник, 9 января, в Абхазии участники акции протеста, не признающие итоги президентских выборов 8 сентября 2019 года, захватили здание администрации в центре Сухума. Демонстранты требуют отставки действующего президента Рауля Хаджимбы. Один из организаторов митинга Ахра Авидзба потребовал проведения новых выборов. По его словам, Хаджимба покинул здание администрации. Сам президент заявил, что находится на рабочем месте, продолжает выполнять свои служебные обязанности и не собирается скрываться. На фоне протестов он созвал экстренное заседание Совбеза республики.

В администрации президента Абхазии происходящее назвали попыткой госпереворота, в то же время Минобороны пообещало не вмешиваться в политические события. Посольство России в Абхазии сообщило, что обстановка в республике остается стабильной, россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендовали избегать места протестов.