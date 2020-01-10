В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

Протесты в Абхазии начались из-за недовольства оппозиции результатами сентябрьских президентских выборов, на которых с минимальным перевесом победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба. Его основным конкурентом является набравший тогда 46,19% голосов оппозиционер Алхас Квициния. Накануне выборов источники РБК рассказывали, что Квициния планировал предложить пост премьера гражданину России Иналу Ардзинбе, который четыре года работал в управлении президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В этом управлении он возглавлял департамент курирующий Украину и, как утверждал экс глава СБУ Василий Грицак, занимался «созданием и координацией сепаратистских организаций и движений».

Источник РБК близкий к Кремлю, рассказывал, что Ардзинба ушел из администрации президента из-за разногласий с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ по стратегии в отношении работы с Украиной Олегом Говоруном. Однако в апреле и сам «куратор Украины» в Кремле покинул свой пост.

Инал Ардзинба учился в Высшей школе экономике. Научный руководитель ВШЭ Егений Ясин называл Инала Ардзинбу племянником первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. «Инал от рождения принадлежит к элитам: его дядя был президентом Абхазии, и это определило его судьбу. Думаю, он будет политическим деятелем или коммерсантом — я пока еще не понял, что из него выйдет. Но толковый парень», — характеризовал своего студента в интервью Ura.ru Ясин.

Участники акций протеста захватили здание администрации в Сухуме 9 января. Они требовали признать недействительными результаты президентских выборов 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба. Квициния настаивает на том, что Хаджимба по закону не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно Квициния и пункт «против всех».

На фоне массовых протестов парламент Абхазии принял обращение к Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке с поста президента республики для стабилизации обстановки. Хаджимба уходить в отставку отказался и сообщил, что при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение.

МИД России заявил, что следит за ситуацией в республике, однако расценивает происходящее там как внутреннее дело страны.