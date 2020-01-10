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Политика ,  
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В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

Граждане Украины, называющие себя представителями ДНР, участвовали в событиях в Сухуме, заявляют в администрации президента республики. Ранее в числе организаторов протестов назывался командир бригады ДНР Ахра Авидзба
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие иностранные граждане, заявил «Интерфаксу» представитель администрации президента республики.

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — сообщили журналистам.

В Сухуме заявили, что сейчас обстоятельства пребывания иностранных граждан на территории Абхазии выясняются.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Абхазии, а также направил направил запрос в МИД Украины и в администрацию самопровозглашенной ДНР.

В числе организаторов протестов в Сухуме, в ходе которых было захвачено здание администрации президента, как стало известно накануне, был Ахра Авидзба — участник конфликта в Донбассе (командир бригады армии ДНР). Он является родственником убитого в конце ноября в Сухуме криминального авторитета Алхаса Авидзбы.

Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать
Политика

Протесты в Абхазии начались из-за недовольства оппозиции результатами сентябрьских президентских выборов, на которых с минимальным перевесом победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба. Его основным конкурентом является набравший тогда 46,19% голосов оппозиционер Алхас Квициния. Накануне выборов источники РБК рассказывали, что Квициния планировал предложить пост премьера гражданину России Иналу Ардзинбе, который четыре года работал в управлении президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В этом управлении он возглавлял департамент курирующий Украину и, как утверждал экс глава СБУ Василий Грицак, занимался «созданием и координацией сепаратистских организаций и движений».

Источник РБК близкий к Кремлю, рассказывал, что Ардзинба ушел из администрации президента из-за разногласий с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ по стратегии в отношении работы с Украиной Олегом Говоруном. Однако в апреле и сам «куратор Украины» в Кремле покинул свой пост.

Инал Ардзинба учился в Высшей школе экономике. Научный руководитель ВШЭ Егений Ясин называл Инала Ардзинбу племянником первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. «Инал от рождения принадлежит к элитам: его дядя был президентом Абхазии, и это определило его судьбу. Думаю, он будет политическим деятелем или коммерсантом — я пока еще не понял, что из него выйдет. Но толковый парень», — характеризовал своего студента в интервью Ura.ru Ясин.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Участники акций протеста захватили здание администрации в Сухуме 9 января. Они требовали признать недействительными результаты президентских выборов 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба. Квициния настаивает на том, что Хаджимба по закону не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно Квициния и пункт «против всех».

На фоне массовых протестов парламент Абхазии принял обращение к Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке с поста президента республики для стабилизации обстановки. Хаджимба уходить в отставку отказался и сообщил, что при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение.

МИД России заявил, что следит за ситуацией в республике, однако расценивает происходящее там как внутреннее дело страны.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: Абхазия, госпереворот, Рауль Хаджимба, Украина, ДНР
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