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МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

Министерство иностранных дел России внимательно следит за развитием ситуации в Сухуме и расценивает происходящее там как внутреннее дело страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В Москве заявили, что рассчитывают на стабилизацию обстановки в Абхазии в ближайшем времени «в рамках правового поля через прямой мирный диалог».

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне, 9 января, протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии, они требовали признать недействительными результаты прошедших в прошлом году выборов главы государства, на которых победил Рауль Хаджимба. В его администрации назвали случившееся попыткой госпереворота, парламент проголосовал за отставку президента.

Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать
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Материал дополняется.

Теги: Абхазия, МИД России
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