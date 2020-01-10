Политика , 10 янв, 11:23
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МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны
Министерство иностранных дел России внимательно следит за развитием ситуации в Сухуме и расценивает происходящее там как внутреннее дело страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В Москве заявили, что рассчитывают на стабилизацию обстановки в Абхазии в ближайшем времени «в рамках правового поля через прямой мирный диалог».
Накануне, 9 января, протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии, они требовали признать недействительными результаты прошедших в прошлом году выборов главы государства, на которых победил Рауль Хаджимба. В его администрации назвали случившееся попыткой госпереворота, парламент проголосовал за отставку президента.