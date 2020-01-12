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Ирак задумался о покупке С-400 на фоне опасений о потере поддержи США

Ирак заинтересован в приобретении зенитно-ракетных систем у России из-за опасений, что Вашингтон может отказаться от поддержки Багдада. Иракская сторона обсуждает ракетные системы с Москвой, но контракты пока не подписаны
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ирак рассматривает вопрос о покупке у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на фоне опасений, что Багдад может потерять поддержку со стороны Вашингтона. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.

Как заявил газете член комитета по безопасности и обороне Ирака Карим Алави, Багдад обсуждает с Москвой вопрос о поставках С-400, но контракты пока не подписаны. «Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия», — сказал он.

Другие иракские парламентарии подтвердили изданию, что комитет по безопасности и обороне обращался к Минобороны страны с просьбой обсудить с Россией покупку ЗРС. По словам члена комитета Абдула Халека Аль-Аззави, парламент уполномочил премьера страны заключать контракты на поставку средств противовоздушной обороны у той страны, «у которой он захочет». Системы могут быть приобретены «у России или у кого угодно», добавил парламентарий.

В Минобороны Ирака не стали комментировать WSJ эту информацию, в Пентагоне и Госдепартаменте не ответили на запросы издания о комментариях. Газете не удалось связаться с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и с «Ростехом».

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О том, что Багдад решил купить у Москвы зенитные ракетные системы С-400, в мае сообщил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади. По словам источника РБК в Минобороны, речь идет о двух полковых комплектах с двумя боекомплектами. В Кремле тогда заявили, что информации о конкретных обращениях со стороны Ирака не было.

Как сообщил WSJ Карим Алави, три месяца назад иракский советник по нацбезопасности посетил Россию, чтобы обсудить вопрос о поставках С-400. Однако, по его словам, переговоры были отложены из-за массовых беспорядков в Ираке, на фоне которых премьер Адиль Абдул-Махди объявил о намерении уйти в отставку.

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9 января глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида заявил «РИА Новости», что иракская сторона возобновила переговоры с Москвой о приобретении комплексов С-300. Он отметил, что в Багдаде ожидают противодействия Вашингтона по вопросу покупки.

В начале ноября 2019 года Россия досрочно выполнила обязательства перед Турцией по доставке четырех дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд. Как писал в ноябре 2018 года CNBC со ссылкой на данные американской разведки, в покупке С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заинтересованы по меньшей мере 13 стран, в том числе Саудовская Аравия, Алжир, Марокко и Египет.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ирак, C-400, зенитные ракетные системы
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