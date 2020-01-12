Ирак задумался о покупке С-400 на фоне опасений о потере поддержи США

Ирак заинтересован в приобретении зенитно-ракетных систем у России из-за опасений, что Вашингтон может отказаться от поддержки Багдада. Иракская сторона обсуждает ракетные системы с Москвой, но контракты пока не подписаны

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ирак рассматривает вопрос о покупке у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на фоне опасений, что Багдад может потерять поддержку со стороны Вашингтона. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.

Как заявил газете член комитета по безопасности и обороне Ирака Карим Алави, Багдад обсуждает с Москвой вопрос о поставках С-400, но контракты пока не подписаны. «Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия», — сказал он.

Другие иракские парламентарии подтвердили изданию, что комитет по безопасности и обороне обращался к Минобороны страны с просьбой обсудить с Россией покупку ЗРС. По словам члена комитета Абдула Халека Аль-Аззави, парламент уполномочил премьера страны заключать контракты на поставку средств противовоздушной обороны у той страны, «у которой он захочет». Системы могут быть приобретены «у России или у кого угодно», добавил парламентарий.

В Минобороны Ирака не стали комментировать WSJ эту информацию, в Пентагоне и Госдепартаменте не ответили на запросы издания о комментариях. Газете не удалось связаться с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и с «Ростехом».