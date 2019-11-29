Премьер-министр Ирака объявил об отставке

Абдель Махди (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Премьер-министр Ирака Абдель Махди сообщил, что намерен уйти в отставку со своего поста. Его заявление опубликовано на официальном сайте премьер-министра.

Свое решение Махди объяснил тем, что в стране продолжаются массовые беспорядки, в результате которых погибли люди. Премьер-министр также отметил, что он принял во внимание обращение религиозных лидеров страны, которые призывали остановить кровопролитие в Ираке.

Протесты в столице Ирака идут с начала октября. По информации Bloomberg, за это время в столкновениях с полицией погибло 380 человек. Основным требованием митингующих является отставка правительства. Помимо этого протестующие выступают против безработицы, нищеты и коррупции.

Абдель Махди, бывший министр финансов, был избран на должность премьер-министра после парламентских выборов в 2018 году.