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В парламенте Ирака заявили о возобновлении переговоров c Россией по С-300

Багдад возобновил переговоры с Москвой о приобретении зенитных комплексов С-300. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

По словам Риды, вопрос о покупке должен был «решиться давно», но переговоры приостановили из-за противодействия Вашингтона, который угрожал ввести санкции против покупателей зенитных комплексов. Рида отметил, что переговоры решили возобновить, после того как несколько месяцев назад были атакованы базы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях. По его словам, российское оружие является более дешевым, чем американское, и в Багдаде хотят довести его долю в ПВО Ирака до 50%.

Рида уточнил, что не знает, на каком этапе сейчас находятся переговоры. Кроме того, он отметил, что в Багдаде вновь ожидают противодействия США по вопросу покупки.

Посол Ирака заявил о желании купить С-400 у России
Политика

В мае текущего года посол Ирака в Москве сообщил о решении Багдада купить у России зенитные ракетные системы С-400. Он отмечал, что точных дат в сделке пока нет. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что соответствующего запроса не поступало.

Теги: С-300, Ирак
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