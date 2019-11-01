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Россия досрочно поставила все компоненты С-400 в Турцию

Россия досрочно выполнила поставки всех компонентов зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта», заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

В докладе об итогах работы «Рособоронэкспорта» на мировом рынке глава ведомства отметил, что поставки в Турцию, а также совместное производство автоматов Калашникова в Индии были реализованы, несмотря на санкции.

«Поставлено все, сегодня как раз ноябрь. Завершается обучение. Но это уже детали», — сказал РБК пресс-секретарь «Рособоронэкспорта». В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что последняя партия С-400 поступит в страну в ноябре—декабре.

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Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд был заключен между Москвой и Анкарой в 2017 году. Первая партия компонентов ЗРС поступила на турецкую авиабазу Мюртед 12 июля 2019 года.

Вторая батарея зенитно-ракетных систем прибыла в Турцию 15 сентября. Поставки российских ЗРС неоднократно осуждали в США, утверждая, что сделка между Россией и Турцией подрывают альянс страны с НАТО.

В итоге Вашингтон отказался поставлять в Турцию ракетные комплексы Patriot. В связи с этим Москва не исключила новый контракт с Анкарой на поставку С-400.

Теги: Михеев, С-400, Турция, новости РБК, «Рособоронэкспорт»
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