Россия досрочно поставила все компоненты С-400 в Турцию

Россия досрочно выполнила поставки всех компонентов зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта», заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

В докладе об итогах работы «Рособоронэкспорта» на мировом рынке глава ведомства отметил, что поставки в Турцию, а также совместное производство автоматов Калашникова в Индии были реализованы, несмотря на санкции.

«Поставлено все, сегодня как раз ноябрь. Завершается обучение. Но это уже детали», — сказал РБК пресс-секретарь «Рособоронэкспорта». В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что последняя партия С-400 поступит в страну в ноябре—декабре.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд был заключен между Москвой и Анкарой в 2017 году. Первая партия компонентов ЗРС поступила на турецкую авиабазу Мюртед 12 июля 2019 года.