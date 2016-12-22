CNBC узнал об интересе 13 стран к С-400 вопреки угрозе санкций США

Согласно данным американской разведки, в покупке российских ЗРК С-400 заинтересованы по меньшей мере 13 стран. Покупателей привлекает в российских системах вооружений отсутствие бюрократических барьеров, эффективность и цена

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По меньшей мере 13 стран высказывают заинтересованность в покупке российских комплексов С-400 несмотря на то, что заключение сделки с Россией может повлечь за собой американские санкции. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.

В числе стран, готовых к покупке российских систем ПВО один из собеседников издания назвал Саудовскую Аравию, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. Все они готовы предпочесть С-400 комплексам ПВО американского производства. Собеседник агентства, знакомый с отчетом разведки США по этому вопросу, объяснил, что преимуществом С-400 на рынке является отсутствие сложных бюрократических процедур при покупке. Если для импорта оружия из США необходимо одобрение сразу нескольких американских ведомств, в России процесс проходит быстрее. «Многие из этих стран не хотят дожидаться получения разрешений в США. У С-400 меньше ограничений на экспорт, к тому же Кремль готов ускорить продажи, отказавшись от каких-либо нормативных ограничений. Это похоже на покупку зенитного комплекса с полки супермаркета», — пояснил источник.

Кроме того, по сравнению с американскими аналогами, С-400 дешевле и не требует такого же дорогостоящего технического обслуживания. Вместе с тем он обладает достаточной эффективностью для того, чтобы сбивать бомбардировщики, построенные по схеме стелс, крылатые ракеты и даже некоторые баллистические ракеты. «Никакая американская система не может сравниться с C-400 по способности защищать большие участки воздушного пространства на таком же расстоянии», — рассказал об оценке американской разведки один из источников. По его словам, по своим параметрам С-400 превосходит американскую противоракетную систему THAAD. Развертывание этой системы ранее было начато в Южной Корее для защиты от северокорейской ракетной угрозы.

В настоящее время в числе среди покупателей С-400 официально остаются две страны — Китай и Турция, Пекин свои комплексы уже начал получать. Контракт с Китаем был подписан осенью 2014 года. Его сумма составила более $3 млрд. По условиям сделки КНР должна получить не менее шести дивизионов С-400. В начале января 2018 года стало известно о начале поставок комплексов Пекину.

Однако покупка российского вооружения привела к тому, что США ввели вторичные санкции против Китая. Помимо С-400, претензии американской стороны вызвал контракт на поставку истребителей Су-35. 20 сентября США ввели санкции против Департамента развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директора Ли Шанфу.

Среди потенциальных покупателей С-400 у России — Индия и страны Ближнего Востока. 6 сентября, госсекретарь США Майк Помпео, по итогам проведенных в Нью-Дели переговоров в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и министров обороны США и Индии, заявил, что решение о вводе санкций против Нью Дели в случае покупки С-400 пока не принято.