ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,21 66,10 EUR Нал. 77,17 74,93 USD Бирж. 67,02 -1,11 EUR Бирж. 75,96 -0,91 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5848,00 -631,10 IMOEX 2378,59 +0,15% RTSI 1117,26 +1,56% Brent 67,34 +0,81% DJIA 25079,67 -0,82% Nasdaq 7138,90 -0,86%
CNBC узнал об интересе 13 стран к С-400 вопреки угрозе санкций США
Лента новостей
Компания Ротенберга построит музейные комплексы за 80 млрд руб. 00:00, Бизнес CNBC узнал об интересе 13 стран к С-400 вопреки угрозе санкций США 14 ноя, 23:59, Политика Макрон заявил о нежелании быть вассалом Трампа 14 ноя, 23:00, Политика США ввели санкции против новых кубинских отелей 14 ноя, 22:59, Политика Ultra-карбон: легкий и прочный ноутбук для путешествий 14 ноя, 22:54, РБК и Lenovo Страницу Кадырова в Instagram разблокировали 14 ноя, 22:54, Технологии и медиа Деньги для всех: возможен ли в России безусловный доход 14 ноя, 22:44, Экономика Reuters узнал о страхе стран ЕС из-за обхода санкций против Ирана 14 ноя, 22:37, Политика РФС выплатил премии сборной по футболу по итогам выступления на ЧМ 14 ноя, 22:37, Общество Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радванска завершила карьеру 14 ноя, 22:25, Спорт Британское правительство согласовало итоговый план выхода из ЕС 14 ноя, 22:14, Политика Общественным омбудсменом по строительству стал Дмитрий Котровский 14 ноя, 22:14, Бизнес «Коммерсантъ» сообщил о проверке Путина на металлоискателе в Сингапуре 14 ноя, 22:06, Политика Отвязались от нефти: как падение цен повлияет на экономику России 14 ноя, 22:00, Экономика Голландский банк перевел расчеты с UC Rusal в евро из-за санкций 14 ноя, 21:36, Бизнес Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 14 ноя, 21:27, РБК Стиль и Lancome Группа ГАЗ отказалась из-за санкций раскрыть отчетность 14 ноя, 21:18, Бизнес Финская компания представила кнопочный Nokia 106 14 ноя, 21:17, Технологии и медиа В Киеве опровергли крики Порошенко в телефонном разговоре с главой УПЦ МП 14 ноя, 21:09, Политика Ректор МГУ попросил увеличить бюджет антидопинговой лаборатории 14 ноя, 21:09, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 14 ноя, 21:08, РБК и Schneider Electric Минфин полностью разместил ОФЗ на фоне данных об отсрочке новых санкций 14 ноя, 20:49, Финансы SANA сообщило об ударах коалиции США кассетными бомбами в Сирии 14 ноя, 20:47, Политика СМИ анонсировали начало братьями Березуцкими тренерской карьеры 14 ноя, 20:30, Спорт Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 14 ноя, 20:26, РБК и Мир После проверки уволился глава «дочки» «Роскосмоса» 14 ноя, 20:17, Бизнес На Украине проверят канал NewsOne из-за показа карты с российским Крымом 14 ноя, 20:10, Политика Перед крушением вертолет хозяина «Лестер Сити» перестал слушаться пилота 14 ноя, 20:00, Общество
CNBC узнал об интересе 13 стран к С-400 вопреки угрозе санкций США
Политика, 14 ноя, 23:59
0
CNBC узнал об интересе 13 стран к С-400 вопреки угрозе санкций США
Согласно данным американской разведки, в покупке российских ЗРК С-400 заинтересованы по меньшей мере 13 стран. Покупателей привлекает в российских системах вооружений отсутствие бюрократических барьеров, эффективность и цена
Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

По меньшей мере 13 стран высказывают заинтересованность в покупке российских комплексов С-400 несмотря на то, что заключение сделки с Россией может повлечь за собой американские санкции. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.

В числе стран, готовых к покупке российских систем ПВО один из собеседников издания назвал Саудовскую Аравию, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. Все они готовы предпочесть С-400 комплексам ПВО американского производства. Собеседник агентства, знакомый с отчетом разведки США по этому вопросу, объяснил, что преимуществом С-400 на рынке является отсутствие сложных бюрократических процедур при покупке. Если для импорта оружия из США необходимо одобрение сразу нескольких американских ведомств, в России процесс проходит быстрее. «Многие из этих стран не хотят дожидаться получения разрешений в США. У С-400 меньше ограничений на экспорт, к тому же Кремль готов ускорить продажи, отказавшись от каких-либо нормативных ограничений. Это похоже на покупку зенитного комплекса с полки супермаркета», — пояснил источник.

Кроме того, по сравнению с американскими аналогами, С-400 дешевле и не требует такого же дорогостоящего технического обслуживания. Вместе с тем он обладает достаточной эффективностью для того, чтобы сбивать бомбардировщики, построенные по схеме стелс, крылатые ракеты и даже некоторые баллистические ракеты. «Никакая американская система не может сравниться с C-400 по способности защищать большие участки воздушного пространства на таком же расстоянии», — рассказал об оценке американской разведки один из источников. По его словам, по своим параметрам С-400 превосходит американскую противоракетную систему THAAD. Развертывание этой системы ранее было начато в Южной Корее для защиты от северокорейской ракетной угрозы.

В настоящее время в числе среди покупателей С-400 официально остаются две страны — Китай и Турция, Пекин свои комплексы уже начал получать. Контракт с Китаем был подписан осенью 2014 года. Его сумма составила более $3 млрд. По условиям сделки КНР должна получить не менее шести дивизионов С-400. В начале января 2018 года стало известно о начале поставок комплексов Пекину.

Однако покупка российского вооружения привела к тому, что США ввели вторичные санкции против Китая. Помимо С-400, претензии американской стороны вызвал контракт на поставку истребителей Су-35. 20 сентября США ввели санкции против Департамента развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директора Ли Шанфу.

Индонезия заявила о возможном срыве контракта по покупке российских Су-35
Политика

Среди потенциальных покупателей С-400 у России — Индия и страны Ближнего Востока. 6 сентября, госсекретарь США Майк Помпео, по итогам проведенных в Нью-Дели переговоров в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и министров обороны США и Индии, заявил, что решение о вводе санкций против Нью Дели в случае покупки С-400 пока не принято.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: ЗРК С-400 , Оружие
Главное
Компания Ротенберга построит музейные комплексы за 80 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
Оборонщики оценили влияние санкций на поставки С-400 и Су-35 в Китай Политика
Минобороны Турции назвало срок начала поставок российских С-400 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter