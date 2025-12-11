Лавров заявил о готовности подписать документ о ненападении на Европу

Россия готова подписать документ с гарантией не нападать на Европу, заявил Лавров. По его словам, это «с той стороны царит милитаристский угар»

Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Россия не собирается нападать на Европу и готова зафиксировать это юридически в рамках коллективных гарантий. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине. Трансляция велась на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы не вынашиваем никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза. Готовы письменно в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии на коллективной взаимной основе», — заявил Лавров.

По словам министра, Москва отвечает за свои слова, а «с той стороны царит откровенно милитаристский угар».

Лавров добавил, что президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в ходе встречи в Кремле 2 декабря устранили все недопонимания между Москвой и Вашингтоном, возникшие из-за паузы после саммита на Аляске. «Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены», — подчеркнул он.

Накануне глава российского МИДа подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой. «У нас и мыслей таких нет», — заявил Лавров и добавил, что Москва остается подготовленной к возможным недружественным действиям со стороны Европы.

В начале декабря Путин также заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та нападет, Москва готова ответить «прямо сейчас». По его словам, в таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться». Вместе с тем российский лидер считает, что Европа мешает администрации президента США Дональд Трампа мирно урегулировать конфликт на Украине.

О том, что европейские лидеры готовятся к войне с Россией через несколько лет, ранее заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Говоря о рисках нападения России на Евросоюз и НАТО, он отмечал, что эти блоки намного мощнее России в военном и экономическом плане, так что подобные опасения нелепы.

Европейские страны начали масштабное перевооружение после начала российско-украинского конфликта. WSJ в ноябре писала, что группа высокопоставленных немецких офицеров подготовила секретный план войны с Россией. Кроме того, Германия намерена к 2029 году удвоить свой годовой оборонный бюджет до €162 млрд ($189 млрд).

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в октябре призывал французских военных готовиться к возможному противостоянию с Россией. По его оценкам, конфликт может начаться в следующие «три-четыре года».

Еврокомиссия в марте представила план по перевооружению Евросоюза (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд. Тогда же ЕС представил «Белую книгу о европейской обороне — «Готовность-2030». Среди причин наращивания оборонных закупок значится «фундаментальная угроза» со стороны России.

Путин, в свою очередь, охарактеризовал утверждения о планах нападения на страны НАТО и ЕС как «невероятную ложь».