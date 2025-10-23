 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Во Франции призвали готовиться к войне с Россией через три-четыре года

Le Monde: во Франции призвали готовиться к войне с Россией через три-четыре года
По словам главы штаба ВВС Франции, у России «может появиться соблазн продолжить войну» на континенте. Путин не раз называл ложью заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО

Французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией, считает начальник генерального штаба французских вооруженных сил, генерал Фабьен Мандон, сообщает газета Le Monde.

«Первая цель, которую я поставил перед вооруженными силами, — это быть готовыми к шоку через три, четыре года», — сказал он, объясняя необходимость «усилий по перевооружению» страны.

Мандон считает, что у Москвы «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. По его словам, Россия «воспринимает Европу как коллективно слабую».

При этом генерал подчеркнул, что у Франции «есть все, чтобы быть уверенными в себе».

«Если наши потенциальные соперники, наши противники увидят, что мы прилагаем усилия, чтобы защитить себя, и что у нас есть эта решимость, то они могут отказаться [от нападения]», — сказал он.

Лавров сравнил с терактом угрозы Польши в отношении самолета Путина
Политика
Владимир Путин

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в конце июня, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», сообщил, что Россия может атаковать НАТО через пять лет.

По словам Рютте, если сейчас Россия напала бы на НАТО, ответ альянса был бы «разрушительным», и в Москве это понимают. «К 2030 году у нас будет тысяча ядерных боеголовок, и мы должны быть уверены и убедиться, что мы сможем защититься от них», — сказал генсек.

В начале июня DPA со ссылкой на источники в альянсе сообщили, что НАТО намерено значительно расширить свои военные возможности, увеличив текущие целевые показатели примерно на 30%. Представители стран НАТО позже согласовали заявление, в котором установили цель достичь 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Франция война Россия нападение
