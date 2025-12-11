Казахстан описал пробоину на выносном причале КТК после атаки Украины
Выносное причальное устройство (ВПУ-2) Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, атакованное в ноябре украинскими беспилотными катерами, получило большие повреждения, размер пробоины составляет три на два с половиной метра, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.
«Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он восстановлению или нет», — цитирует его ТАСС.
Атака на объекты КТК в Новороссийске произошла в ночь на 29 ноября, никто не пострадал, утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло. В Кремле назвали «вопиющим» украинский удар, «потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием». Казахстан назвал атаку на «сугубо гражданские объекты критической инфраструктуры» недопустимой. Подобные действия наносят ущерб отношениям Астаны и Киева, указывали в МИД республики.
В начале декабря в КТК рассказывали, что продолжают отгрузку нефти на своем морском терминале около Новороссийска с первого выносного причального устройства (ВПУ-1). Третье с 12 ноября находится на ремонте. В то же время власти Казахстана сообщали, что перенаправляют экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты. По данным Reuters, речь идет трубопроводе Баку — Тбилиси — Джейхан.
