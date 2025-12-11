 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Казахстан описал пробоину на выносном причале КТК после атаки Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Пробоина в причальном устройстве составляет три на два с половиной метра, оно оказалось повреждено после атаки украинских дронов в конце ноября. Россия назвала действия Киева «вопиющими»
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Выносное причальное устройство (ВПУ-2) Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, атакованное в ноябре украинскими беспилотными катерами, получило большие повреждения, размер пробоины составляет три на два с половиной метра, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он восстановлению или нет», — цитирует его ТАСС.

В Казахстане заявили, что с украинской стороны есть понимание по КТК
Политика
Ермек Кошербаев

Атака на объекты КТК в Новороссийске произошла в ночь на 29 ноября, никто не пострадал, утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло. В Кремле назвали «вопиющим» украинский удар, «потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием». Казахстан назвал атаку на «сугубо гражданские объекты критической инфраструктуры» недопустимой. Подобные действия наносят ущерб отношениям Астаны и Киева, указывали в МИД республики.

В начале декабря в КТК рассказывали, что продолжают отгрузку нефти на своем морском терминале около Новороссийска с первого выносного причального устройства (ВПУ-1). Третье с 12 ноября находится на ремонте. В то же время власти Казахстана сообщали, что перенаправляют экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты. По данным Reuters, речь идет трубопроводе Баку — Тбилиси — Джейхан.

