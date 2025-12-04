Reuters узнал, куда Казахстан перенаправит нефть после ударов по КТК
Казахстан после ударов по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) перенаправит экспорт нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Казахстан планирует увеличить поставки нефти через БТД до 188 тыс. т в декабре, что примерно на 30% больше, чем в ноябре, сообщили два собеседника агентства. Из этого объема 170 тыс. т будет поступать с месторождения Тенгиз, 18 тыс. т — с Кашагана.
Однако объемы через БТД ограничены пропускной способностью порта Актау и требованиями к качеству нефти. Через КТК проходит более 80% казахстанского экспорта нефти.
В конце ноября Министерство энергетики Казахстана заявило, что экстренно перенаправляет экспорт нефти на альтернативные маршруты после атаки беспилотников на КТК, в результате которой повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.
Инцидент произошел в ночь на 29 ноября. В КТК сообщили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, погрузочные операции приостановлены, танкеры отведены. Персонал при атаке не пострадал, утечек нефти в Черное море не зафиксировано. Отгрузки возобновят после устранения угроз БЭК и БПЛА.
Объекты КТК не в первый раз подвергаются атаке беспилотников и безэкипажных катеров. Так, насосную станцию «Кропоткинская» атаковали семью БПЛА 17 февраля 2025 года. Станцию ввели в эксплуатацию после восстановительных работ в мае 2025 года.
В сентябре городской офис АО «КТК-Р» получил повреждения в ходе дневной атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Два сотрудника получили ранения различной степени тяжести.
Ночью 25 ноября 2025 года административный корпус морского терминала КТК также получил повреждения в результате удара БПЛА. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили