Политика⁠,
Reuters узнал, куда Казахстан перенаправит нефть после ударов по КТК

Насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от города Атырау, Казахстан (Фото: Мария Гордеева / Reuters)

Казахстан после ударов по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) перенаправит экспорт нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

Казахстан планирует увеличить поставки нефти через БТД до 188 тыс. т в декабре, что примерно на 30% больше, чем в ноябре, сообщили два собеседника агентства. Из этого объема 170 тыс. т будет поступать с месторождения Тенгиз, 18 тыс. т — с Кашагана.

Однако объемы через БТД ограничены пропускной способностью порта Актау и требованиями к качеству нефти. Через КТК проходит более 80% казахстанского экспорта нефти.

В конце ноября Министерство энергетики Казахстана заявило, что экстренно перенаправляет экспорт нефти на альтернативные маршруты после атаки беспилотников на КТК, в результате которой повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября. В КТК сообщили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, погрузочные операции приостановлены, танкеры отведены. Персонал при атаке не пострадал, утечек нефти в Черное море не зафиксировано. Отгрузки возобновят после устранения угроз БЭК и БПЛА.

Объекты КТК не в первый раз подвергаются атаке беспилотников и безэкипажных катеров. Так, насосную станцию «Кропоткинская» атаковали семью БПЛА 17 февраля 2025 года. Станцию ввели в эксплуатацию после восстановительных работ в мае 2025 года.

В сентябре городской офис АО «КТК-Р» получил повреждения в ходе дневной атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Два сотрудника получили ранения различной степени тяжести.

Ночью 25 ноября 2025 года административный корпус морского терминала КТК также получил повреждения в результате удара БПЛА. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Казахстан Минэнерго КТК атака дронов терминал
