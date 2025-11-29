Терминал КТК получил повреждения при атаке дронов

ВПУ-2 КТК (Фото: caspian_pipeline / Telegram)

Минувшей ночью в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) на Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, сообщил РБК консорциум.

Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной, добавили там. По предписанию капитана морского порта Новороссийск погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отвели за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет.

«В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло. Осуществляется отбор проб морской воды, ведется экологический мониторинг, действует План ЛАРН. <...> Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА», — говорится в сообщении КТК.

Там подчеркнули, что консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. «Полагаем, что атака на КТК — это атака и на интересы стран-участниц КТК. Подчеркнем, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права», — заявили в КТК, напомнив об атаках на НПС «Кропоткинская» и административный офис в Новороссийске.

Материал дополняется.