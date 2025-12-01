 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
КТК сообщил об отгрузке нефти с одного причала после атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
Как сообщили в КТК, в настоящее время находится в эксплуатации ВПУ-1. Всего на КТК три таких устройства, одно из них было повреждено из-за атаки 29 ноября, второе находится на ремонте
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отгружает нефть на своем морском терминале около Новороссийска с первого выносного причального устройства (ВПУ-1), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе КТК.

«ВПУ-1 находится в эксплуатации, идут отгрузки», — говорится в сообщении.

Третье причальное устройство с 12 ноября находится на ремонте, замене подлежат плавучие и подводные шланги. Компания ожидает завершения работ в течение двух месяцев, в зависимости от погодных условий.

Кремль назвал «вопиющей» атаку ВСУ на танкеры и КТК
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Всего на КТК около Новороссийска находятся три выносных причальных устройства. Один из них был поврежден в результате ночной атаки 29 ноября на объекты КТК, расположенные в Новороссийске. Из-за повреждений дальнейшая эксплуатация выносного причального устройства ВПУ-2 стала невозможна.

Погрузка нефти была приостановлена, а все танкеры, находившиеся в акватории КТК, были отведены на безопасное расстояние. В результате инцидента никто не пострадал. КТК официально заявил об отсутствии утечек нефти в акватории Черного моря.

За день до этого, 28 ноября, в акватории Черного моря были атакованы два нефтяных танкера: Kairos, следовавший в направлении Новороссийска, в 45 километрах от территориальных вод Турецкой Республики, и Virat, находившийся в 65 километрах от тех же вод. Утром 29 ноября танкер Virat подвергся повторной атаке.

1 декабря CNN и Reuters, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины, сообщили, что Киев признал свою причастность к атакам на указанные танкеры. Киев заявил, что принял во внимание обеспокоенность Казахстана по поводу ситуации на морском терминале и что действовал в рамках «самообороны».

МИД охарактеризовал атаки на танкеры Kairos и Virat, а также нападение на нефтяную инфраструктуру КТК в Новороссийске как «террористические акции». «Принимаются необходимые меры, но случаются и такие моменты когда объектам критической инфраструктуры наносится ущерб. В данном случае это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием», — сообщил Кремль.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
КТК Новороссийск морской порт терминал
