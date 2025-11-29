Казахстан после атаки на терминал КТК решил перенаправить экспорт нефти

ВПУ-2 КТК (Фото: caspian_pipeline / Telegram)

Министерство энергетики Казахстана после атаки безэкипажных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

«В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, Министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты», — заявило Минэнерго.

В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения, оно выведено из эксплуатации «до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ».

Министерство назвало атаку на «сугубо гражданские объекты критической инфраструктуры» недопустимой. Подобные действия создают «прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносят существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума», включая Казахстан, подчеркнуло ведомство.

