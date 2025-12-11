 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Казахстане заявили, что с украинской стороны есть понимание по КТК

Глава МИД Казахстана Кошербаев: с украинской стороны есть понимание по КТК
Сюжет
Военная операция на Украине
Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с украинской стороной атаки на Каспийский трубопроводный консорциум в Новороссийске. Видео пресс-подхода публикует «Спутник».

«С украинской стороной есть понимание», — сказал глава Кошербаев об ударах по КТК.

В ночь на 29 ноября беспилотные катеры атаковали морской терминал КТК, в результате чего было серьезно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, погрузка приостановлена.

Казахстан тогда решил экстренно перенаправить поток нефти для экспорта на альтернативные маршруты. МИД государства выразил украинской стороне протест, подчеркнув, что двусторонним отношениям нанесен ущерб. Киев в ответ заявил, что принял во внимание беспокойство Астаны по поводу ситуации на КТК, добавив, что действует в рамках 51 статьи Устава Организации Объединенных Наций (ООН), предусматривающей право членов организации на самооборону.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Казахстан Новороссийск КТК
