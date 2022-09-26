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Орбан заявил, что нужно готовиться к затяжному конфликту на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что нужно готовиться к затяжному конфликту на Украине
По словам Орбана, в том, что конфликт на Украине стал из локального «глобальным экономическим», виноваты западные санкции против России
Фото: Константин Либеров / AP
Фото: Константин Либеров / AP

Нужно быть готовыми к тому, что боевые действия на Украине затянутся, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте, передает издание Mandiner.

По словам Орбана, от конфликта на Украине «будет страдать все большая и большая часть мира». Как считает премьер, западные санкции превратили локальный конфликт в «глобальный экономический», с которым сейчас сталкивается в том числе и Венгрия.

«Теперь всем ясно, что следует ожидать затяжного [конфликта]. ЕС и США помогают Украине и оружием, и деньгами, а у России резервы безграничны... Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира», — заявил Орбан.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Власти Венгрии ранее неоднократно выступали против введения антироссийских санкций и теперь, в ходе подготовки нового пакета со стороны ЕС, вновь заявили, что не будут поддерживать эти ограничения — в частности, против энергетического сектора.

Пока каждая из стран Евросоюза имеет право вето относительно решений по внешнеполитическим вопросам. Но на фоне позиции Венгрии и частично других стран в ЕС начали обсуждать возможность принятия решений простым большинством — то есть для одобрения, к примеру, антироссийских санкций будет достаточно поддержки более половины из 27 государств Евросоюза.

Что касается продолжительности спецоперации на Украине, то российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва «не гонится за сроками», а за затягивание военных действий ответственны западные страны, которые поставляют Киеву оружие. «Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявляет об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путем», — сказал президент России Владимир Путин на переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в середине сентября.

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На Украине действует военное положение, страна разорвала дипломатические связи с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев намерен вернуть утраченные территории.

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Венгрия Виктор Орбан Украина Военная операция на Украине
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