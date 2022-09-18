Орбан на закрытой встрече допустил потерю Украиной половины территорий

Орбан выступил против продления санкций ЕС и выразил надежду на поддержку Италии в этом вопросе. Его пресс-секретарь отказался подтвердить подлинность слов, сославшись на то, что встреча проходила в закрытом режиме

Виктор Орбан (Фото: Szilard Vörös / imago-images.de / Global Look Press)

Боевые действия на Украине могут продлиться до 2030 года и страна может потерять треть или половину своих территорий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече с членами возглавляемой им партии «Фидес» и ее сторонниками. Тезисы выступления венгерского премьера пересказали несколько участников мероприятия, с которыми пообщалась Szabad Európa (венгерская редакция «Радио Свобода», признана в России СМИ-иноагентом).

Украина стала одной из главных тем выступления Орбана. Конфликт мог бы быть локальным, однако из-за вмешательства Запада стал глобальным, а санкциями против России Европа «стреляет себе в ногу», пересказывают источники издания речь венгерского премьера.

Из-за энергетического кризиса в Европе зимой может остановиться до 40% промышленных предприятий, заявил Орбан. По его словам, нужно не допустить продления санкций ЕС против России этой осенью. Премьер Венгрии сказал, что осознает, что является практически единственным в ЕС с такой позицией, но надеется, что новое правительство Италии, сформированное по итогам предстоящих выборов, поддержит позицию Будапешта.

Принятие санкций говорит о том, что в Европе нет лидера, который осознаёт интересы континента, действует в соответствии с ними и может переубедить других, считает Орбан. Таким человеком, по его словам, была бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

В ходе выступления на встрече Орбан выразил мнение, что еврозона и ЕС могут развалиться к 2030 году, а у Вышеградской четверки (политическое объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — РБК) в будущем есть шанс стать «центром силы» в Европе. При этом он констатировал, что из-за боевых действий на Украине сотрудничество в рамках четверки находится в кризисе.

Встреча членов партии «Фидес» и близких к ней интеллектуалов каждую осень проводится в деревне Кётче в ознаменование нового политического сезона, там традиционно выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечает издание 444.hu. Пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси сказал, что не может подтвердить высказывания Орбана, поскольку мероприятие было закрыто для прессы, передает портал Telex.

Читайте на РБК Pro Pro Как создать бренд без многомиллионных затрат Как создать бренд без многомиллионных затрат Инструкции Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Инструкции Pro Доллар за 120: когда ждать новой реальности Доллар за 120: когда ждать новой реальности Статьи Pro Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить Инструкции

Украина находится в «неестественных границах» и должна уступить часть своих территорий соседним странам, ранее заявил бывший министр иностранных дел и образования Румынии Андрей Марга. Он счел, что Украина должна уступить России Донбасс и Крым, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а Венгрии — Закарпатье.

Украинское посольство в Румынии назвало высказывания Марги неприемлимыми. «Сожалеем, что экс-министр европейского и демократического государства Марга делает заявления, ставящие под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ», — отмечается в сообщении представительства в «Твиттере».