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Военная операция на Украине ,  
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Орбан на закрытой встрече допустил потерю Украиной половины территорий

Орбан выступил против продления санкций ЕС и выразил надежду на поддержку Италии в этом вопросе. Его пресс-секретарь отказался подтвердить подлинность слов, сославшись на то, что встреча проходила в закрытом режиме
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Szilard Vörös / imago-images.de / Global Look Press)

Боевые действия на Украине могут продлиться до 2030 года и страна может потерять треть или половину своих территорий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече с членами возглавляемой им партии «Фидес» и ее сторонниками. Тезисы выступления венгерского премьера пересказали несколько участников мероприятия, с которыми пообщалась Szabad Európa (венгерская редакция «Радио Свобода», признана в России СМИ-иноагентом).

Украина стала одной из главных тем выступления Орбана. Конфликт мог бы быть локальным, однако из-за вмешательства Запада стал глобальным, а санкциями против России Европа «стреляет себе в ногу», пересказывают источники издания речь венгерского премьера.

Орбан упрекнул ЕС за санкции «энергетических карликов» против России
Политика
Виктор Орбан

Из-за энергетического кризиса в Европе зимой может остановиться до 40% промышленных предприятий, заявил Орбан. По его словам, нужно не допустить продления санкций ЕС против России этой осенью. Премьер Венгрии сказал, что осознает, что является практически единственным в ЕС с такой позицией, но надеется, что новое правительство Италии, сформированное по итогам предстоящих выборов, поддержит позицию Будапешта.

Принятие санкций говорит о том, что в Европе нет лидера, который осознаёт интересы континента, действует в соответствии с ними и может переубедить других, считает Орбан. Таким человеком, по его словам, была бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

В ходе выступления на встрече Орбан выразил мнение, что еврозона и ЕС могут развалиться к 2030 году, а у Вышеградской четверки (политическое объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — РБК) в будущем есть шанс стать «центром силы» в Европе. При этом он констатировал, что из-за боевых действий на Украине сотрудничество в рамках четверки находится в кризисе.

Встреча членов партии «Фидес» и близких к ней интеллектуалов каждую осень проводится в деревне Кётче в ознаменование нового политического сезона, там традиционно выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечает издание 444.hu. Пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси сказал, что не может подтвердить высказывания Орбана, поскольку мероприятие было закрыто для прессы, передает портал Telex.

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Украина находится в «неестественных границах» и должна уступить часть своих территорий соседним странам, ранее заявил бывший министр иностранных дел и образования Румынии Андрей Марга. Он счел, что Украина должна уступить России Донбасс и Крым, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а Венгрии — Закарпатье.

Украинское посольство в Румынии назвало высказывания Марги неприемлимыми. «Сожалеем, что экс-министр европейского и демократического государства Марга делает заявления, ставящие под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ», — отмечается в сообщении представительства в «Твиттере».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Виктор Орбан Венгрия Военная операция на Украине
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