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Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике

Главы МИД России и Венгрии обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Петер Сийярто&nbsp;и Сергей Лавров
Петер Сийярто и Сергей Лавров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетической сфере, сообщает российский МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств <...> обсудили некоторые аспекты взаимодействия на международных площадках», — добавили в ведомстве.

Сийярто ранее сегодня рассказал, что обсудил с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым инвестирование и необходимые шаги для строительства двух новых блоков на атомной электростанции «Пакш». Он отметил, что в связи с энергетическим кризисом в Европе «сильными могут быть страны, которые могут самостоятельно производить большую часть энергии».

«Венгрия, мягко говоря, богата минеральными ресурсами, поэтому в нашем случае атомная энергетика сможет обеспечить нашу независимость от совершенно безумных изменений на международном энергетическом рынке и от скачущих цен на энергоресурсы. Расширение АЭС в Пакше отвечает нашим национальным стратегическим интересам и национальной безопасности», — написал глава венгерского МИДа на своей странице в «Фейсбуке» (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

АЭС «Пакш» была построена в 1980-х годах по советскому проекту. Там работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, а в декабре 2014-го «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков станции. Планируется, что на АЭС «Пакш-2» будут построены два блока проекта ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком выступила компания «Атомпроект», которая входит в структуру «Росатома».

В августе венгерские власти разрешили «Росатому» строительство двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+». Корпорация отмечала, что лицензия на строительство такого типа энергоблоков впервые выдана на территории Евросоюза. Сейчас на стройплощадке идут работы по подготовке к сооружению АЭС: ведется укрепление грунтов, подготовка к сооружению противофильтрационной завесы, начата разработка основного котлована, строятся объекты строительно-монтажной базы.

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Теги
Сергей Лавров Венгрия энергетика
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