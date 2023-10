Habertürk узнала о переговорах Турции с ХАМАС по заложникам

Начать переговорный процесс поручил президент Реджеп Тайип Эрдоган, утверждает газета. Ранее договориться с боевиками пытался Египет

Газа, Сектор Газа (Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press)

Турция ведет переговоры с ХАМАС по поводу заложников, начать переговорный процесс поручил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Habertürk.

Эрдоган во время телефонного разговора с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном заявил, что Анкара стремится «положить конец напряженности до того, как она распространится на другие страны региона, и открыть путь к достижению справедливого мира путем переговоров», сообщается на официальной странице турецкого лидера в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta — в России она признана экстремистской, ее деятельность запрещена). По его словам, Турция рассчитывает на поддержку своих мирных усилий со стороны международного сообщества, особенно стран региона.

Накануне Эрдоган на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером выразил опасения по поводу того, что конфликт между Израилем и ХАМАС может разрастись. «Я не уверен, что это все закончится в течение недели или двух», — отметил он.

7 октября ХАМАС начал ракетные удары по Израилю, его отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, на следующий день власти страны объявила о переходе в состояние войны. Накануне глава Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль начал полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней».

Глава МИД Эли Коэн 9 октября сообщал, что за последние три дня более 100 человек были взяты в заложники боевиками ХАМАС. Группировка пригрозила казнить их, если Израиль не будет предупреждать об авиаударах. ХАМАС также заявлял, что среди захваченных на территории Израиля заложников есть в том числе россияне и китайцы. На данный момент известно о четырех погибших россиянах и шести пропавших без вести.

Накануне в ХАМАС объявили, что отказываются от переговоров по поводу заложников до окончания военных действий.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль попросил Египет помочь с освобождением заложников, но Каир не смог добиться успеха. Израильские чиновники в разговоре с The Times of Israel, в свою очередь, заявили, что власти не осведомлены об этом и сами не ведут каких-либо переговоров с ХАМАС.