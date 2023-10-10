Израиль объявил о полномасштабном наступлении на сектор Газа
Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа, поскольку столкновения с боевиками ХАМАС на юге страны продолжаются четвертый день, заявил министр обороны страны Йоав Галант, передает The Times of Israel.
«ХАМАС хотел перемен в Газе. Ситуация поменяется на 180 градусов», — сказал он.
«Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не будет прежней», — добавил министр.
Сектор Газа является одной из двух частей государства Палестина, но долгие годы контролируется движением ХАМАС (в анклаве также действуют другие организации, включая запрещенный в России «Исламский джихад»)
Территории на Западном берегу реки Иордан (часть из них контролируется Израилем) находится под контролем ФАТХ по главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Вооруженные столкновения между Израилем и боевиками в Газе происходили и раньше. В 2022 году ЦАХАЛ проводил в анклаве операцию «Рассвет» против «Исламского джихада». Она последовала за обстрелом Израиля, который группировка начала в ответ на убийство ее лидера Тайсира аль-Джабари.
ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября, атака палестинского движения сопровождалась массированными ракетными ударами, вторжением боевиков в южные районы страны, захватом заложников и стрельбой по участникам музыкального фестиваля в кубице Реим.
Израиль объявил режим ЧС, мобилизовал 300 тыс. резервистов, а также уже несколько дней наносит авиаудары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется сотнями, пострадавших – тысячами. Среди жертв есть четверо россиян, еще шестеро пропали без вести.
Еще в первый день нападения ХАМАС премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль «превратит в руины» все места, где находится группировка, «в этом городе зла», призвав жителей сектора Газа покинуть его.
Как сообщали источники Walla, Нетаньяху в разговоре с Байденом предупредил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в Газе. Сам он публично анонсировал «длительную и мощную кампанию», не уточняя деталей. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари, комментируя вопрос о наземной операции в Газе, говорил, что «все варианты рассматриваются».
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%