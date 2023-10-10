Израиль объявил о полномасштабном наступлении на сектор Газа

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что «Газа никогда не будет прежней». Армия обороны страны наносит удары по анклаву четвертый день подряд после нападения ХАМАС на Израиль утром 7 октября. С обеих сторон сотни погибших

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Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа, поскольку столкновения с боевиками ХАМАС на юге страны продолжаются четвертый день, заявил министр обороны страны Йоав Галант, передает The Times of Israel.

«ХАМАС хотел перемен в Газе. Ситуация поменяется на 180 градусов», — сказал он.

«Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не будет прежней», — добавил министр.

Сектор Газа является одной из двух частей государства Палестина, но долгие годы контролируется движением ХАМАС (в анклаве также действуют другие организации, включая запрещенный в России «Исламский джихад») Территории на Западном берегу реки Иордан (часть из них контролируется Израилем) находится под контролем ФАТХ по главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Вооруженные столкновения между Израилем и боевиками в Газе происходили и раньше. В 2022 году ЦАХАЛ проводил в анклаве операцию «Рассвет» против «Исламского джихада». Она последовала за обстрелом Израиля, который группировка начала в ответ на убийство ее лидера Тайсира аль-Джабари.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября, атака палестинского движения сопровождалась массированными ракетными ударами, вторжением боевиков в южные районы страны, захватом заложников и стрельбой по участникам музыкального фестиваля в кубице Реим.

Израиль объявил режим ЧС, мобилизовал 300 тыс. резервистов, а также уже несколько дней наносит авиаудары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется сотнями, пострадавших – тысячами. Среди жертв есть четверо россиян, еще шестеро пропали без вести.

Еще в первый день нападения ХАМАС премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль «превратит в руины» все места, где находится группировка, «в этом городе зла», призвав жителей сектора Газа покинуть его.

Как сообщали источники Walla, Нетаньяху в разговоре с Байденом предупредил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в Газе. Сам он публично анонсировал «длительную и мощную кампанию», не уточняя деталей. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари, комментируя вопрос о наземной операции в Газе, говорил, что «все варианты рассматриваются».