Эрдоган выразил опасения по разрастанию конфликта между ХАМАС и Израилем

Ашкелон, Израиль (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

У Анкары есть большие опасения, что палестино-израильский конфликт может разрастись в регионе и не закончиться быстро. Об этом на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наши опасения насчет этого очень-очень сильны. Я не уверен, что это все закончится в течение недели или двух», — сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, Турция находится в контакте с иностранными лидерами, чтобы найти решения для посредничества и остановить кровопролитие.

Одновременно с этим Эрдоган заявил, что решением конфликта будет являться независимое палестинское государство в границах 1967 года, столицей которого будет являться Восточный Иерусалим.

Аналогичное мнение высказал президент России Владимир Путин. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них.