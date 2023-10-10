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Палестино-израильский конфликт ,  
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Эрдоган выразил опасения по разрастанию конфликта между ХАМАС и Израилем

Эрдоган: текущий конфликт Израиля и ХАМАС закончится не скоро
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

У Анкары есть большие опасения, что палестино-израильский конфликт может разрастись в регионе и не закончиться быстро. Об этом на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наши опасения насчет этого очень-очень сильны. Я не уверен, что это все закончится в течение недели или двух», — сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, Турция находится в контакте с иностранными лидерами, чтобы найти решения для посредничества и остановить кровопролитие.

Одновременно с этим Эрдоган заявил, что решением конфликта будет являться независимое палестинское государство в границах 1967 года, столицей которого будет являться Восточный Иерусалим.

Аналогичное мнение высказал президент России Владимир Путин. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них.

Палестина — историческая область на Ближнем Востоке. Она находилась под управлением Османской империи, в 1922 году мандат на ее управление получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.

В 1948 году было провозглашено еврейское государство — Израиль, а палестинское — не было. После этого он начал войну и захватил 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территорий оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны они перешли к Израилю (это сектор Газа и Западный берег реки Иордан). Еще один конфликт между израильтянами и палестинцами произошел в 1973 году — он получил название «Война Судного дня». Все эти события привели к массовому исходу палестинцев из региона.

В 1974-м ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988-м было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.

В дальнейшем было еще несколько конфликтов между Израилем и Палестиной, последняя объявила несколько интифад (восстаний против израильской оккупации). Западный берег реки Иордан контролирует «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ). С 2007 года сектором Газа управляет ХАМАС.

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Палестина Турция Реджеп Тайип Эрдоган Израиль ХАМАС
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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