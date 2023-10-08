WSJ узнала о провале переговоров Египта с ХАМАС насчет заложников

По данным издания, Израиль попросил Египет помочь с освобождением заложников, попавших к ХАМАС, но переговорщики от Каира не смогли добиться успеха. Тель-Авив заявил, что не в курсе таких переговоров и не ведет их сам с ХАМАС

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Египетские переговорщики не смогли добиться успеха в переговорах с палестинской исламистской группировкой ХАМАС об освобождении раненых израильских пленных, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Неназванные египетские чиновники ранее сообщили изданию, что Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах для освобождения пленных. Как отмечали источники WSJ (не только в Египте, но в ХАМАС), подсчет числа пленных затруднен из-за потери контакта между палестинскими группировками, а также ввиду того, что в захвате израильтян участвовали и гражданские лица.

Фото: Israel / Twitter Фото: Israel / Twitter Фото: Israel / Twitter Фото: Israel / Twitter

Израильские чиновники в разговоре с The Times of Israel заявили, что власти страны не осведомлены о подобных переговорах и сами не проводят каких-либо переговоров. «Прямо сейчас мы боремся с террористами на территории Израиля. Мы сейчас не участвуем ни в каких переговорах о заложниках», — сказал один из источников издания.

Правительство Израиля сообщило, что в плен были взяты по меньшей мере 100 израильтян, их удерживают в секторе Газа.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назначил уполномоченным правительства по делам пропавших без вести и похищенных граждан в ходе конфликта генерала Гэла Хирша, который был одним из командиров в ходе Второй ливанской войны 2006 года (тогда Израиль противостоял исламистскому движению «Хезболла», которое действует в Ливане), передает The Times of Israel.

Утром 7 октября ХАМАС начал обстрел территории Израиля, тот в ответ стал наносить удары по сектору Газа. Тель-Авив официально назвал конфликт войной, а ХАМАС — военной операцией под названием «Буря Аль-Аксы».

Массированные атаки продолжаются в обоих регионах второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу, там и были взяты заложники. В местах активных боевых действий объявлена эвакуация. Минобороны Израиля допустило эвакуацию в том числе на севере страны — у границы с Ливаном.

По последним данным, среди израильтян жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены свыше 2,1 тыс.; среди палестинцев — 370 погибших и около 2,2 тыс. пострадавших.

Россия выразила озабоченность обострением ситуации и призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня и решению конфликта мирным путем. Посольство в Израиле заявило о проверке информации о том, что среди заложников в руках ХАМАС есть россияне. О погибших или раненых гражданах России в Израиле не сообщалось.