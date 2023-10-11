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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посол допустил, что число погибших в Израиле россиян «гораздо больше»

Посол России: число погибших в Израиле россиян может быть гораздо больше
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
На данный момент известно о четырех погибших и шести пропавших без вести среди россиян. По словам посла, прорабатываются меры по эвакуации обратившихся за помощью граждан России из зоны боевых действий
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Число погибших и пропавших без вести из-за эскалации конфликта Израиля и ХАМАС россиян может сильно превышать подтвержденные данные о четырех погибших и шести пропавших без вести, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в ходе дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения арабо-израильского конфликта.

«К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные», — сказал дипломат.

Он рассказал, что прорабатываются меры по эвакуации обратившихся за помощью россиян из зоны боевых действий.

ХАМАС ранее сообщил, что среди заложников, которых боевики палестинского движения захватили на территории Израиля, есть в том числе россияне и китайцы. Глава израильского МИДа Эли Коэн 9 октября говорил, что за последние три дня более 100 человек были взяты в заложники боевиками ХАМАС. Группировка пригрозила казнить заложников, если Израиль не будет предупреждать об авиаударах. В российском представительстве в Палестине, в свою очередь, заявили, что подтвержденной информации о том, что среди захваченных ХАМАС людей оказались россияне, нет.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, 2,8 тыс. получили ранения. В секторе Газа в результате израильских ударов погибли 1055 человек, еще более 5,1 тыс. были ранены.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
Израиль ХАМАС посол погибшие россияне
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