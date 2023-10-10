Посольство России в Палестине: данных о россиянах среди заложников ХАМАС нет

Дипломаты заявили, что данных о россиянах — заложниках ХАМАС нет

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Подтвержденной информации, что среди заложников боевиков палестинского движения ХАМАС есть российские граждане, нет, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь российского представительства в Палестине Алия Зарипова.

«Пока такой подтвержденной информации нет. Проверяем», — заявила Зарипова.

О том, что среди заложников, которых боевики ХАМАС захватили на территории Израиля, есть десятки человек с двойным гражданством, в том числе россияне, накануне сообщил Reuters официальный представитель движения.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что за последние три дня более 100 человек были взяты в плен боевиками ХАМАС. Представитель военного крыла движения Абу Убейда предупреждал, что в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля ХАМАС будет казнить одного заложника.

Позже член политбюро группировки Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС и Россия наладили контакт по вопросу пленных израильтян с российским паспортом.