Число погибших в секторе Газа превысило 1 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа в результате атак Израиля превысило 1 тыс. человек

Из-за продолжающихся бомбежек со стороны Израиля в секторе Газа погибли уже свыше 1 тыс. человек, сообщил Минздрав Палестины. Нетаньяху ранее обещал, что армия «превратит в руины» все места, где находится ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 1055 человек, еще свыше 5,1 тыс.получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины.

Ранее этим утром в ведомстве сообщали о более чем 950 погибших и примерно 5 тыс. пострадавших.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3. тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в частности четверо россиян, сообщали в российском посольстве. Число погибших среди израильских военнослужащих достигло 170.

ЦАХАЛ начала наносить массированные удары по сектору Газа с 7 октября, после того как члены ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и захватывать мирных жителей в заложники. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что армия «превратит в руины» все места, где находится палестинская группировка.

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10 октября министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней». Помимо военных действий он отдал приказ осуществить полную блокаду сектора: туда не будут поступать вода, электричество и топливо.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Нетаньяху призывал того свести к минимуму число жертв среди гражданского населения сектора Газа. Премьер-министр Палестины (автономия на западном берегу Иордана) Мухаммед Штайе отмечал, что из-за бомбежек и блокады со стороны Израиля сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа. По данным ООН, с начала конфликта свои дома в секторе Газа вынужденно покинули почти 264 тыс. палестинцев.



