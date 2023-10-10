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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в Израиле россиян выросло до четырех

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Matan Golan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matan Golan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Израиле погибли четверо россиян, шестеро числятся пропавшими без вести, сообщили ТАСС в российском посольстве.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», — сообщила пресс-секретарь дипмиссии Марина Рязанова.

Ранее было известно о гибели двух россиян. Один из них, Денис Беленький, переехал в страну в 1992 году и работал там в полиции. Он служил в городе Сдерот на юге страны — этот район подвергся нападению ХАМАС. Он погиб, помогая спасать других полицейских, сообщили родственники мужчины.

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