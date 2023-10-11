Война Израиля и ХАМАС. Главное

Палестина заявила об угрозе гуманитарной катастрофы в Газе, в общине на юге Израиля после атаки ХАМАС нашли более 200 тел, США допустили переброску дополнительных войск в регион. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 14:40 мск Тела 200 местных жителей, в том числе 40 детей, нашли в кибуце Кфар-Аза (юг Израиля), подвергшемся нападению боевиков ХАМАС, согласно данным волонтерской организации Zaka. Армия обороны Израиля сообщила, что у нее нет точной информации о числе жертв. Произошедшее в ней назвали «резней женщин, стариков и детей». Video Джо Байден допустил переброску дополнительных войск США на Ближний Восток. По данным Пентагона, сейчас в регионе находятся около 30 тыс. американских военных. Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США «Джеральд Форд».

Премьер Палестинской автономии Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, и призвал открыть гуманитарные коридоры. По информации местных чиновников, запасов топлива на электростанции в анклаве осталось до конца дня. Израиль 9 октября объявил о полной блокаде сектора Газа, перекрыв туда поставки топлива, электроэнергии, воды и продовольствия. В ООН заявили, что блокада нарушает международное право.

Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле выросло до 1,2 тыс. человек, более 2,8 тыс. ранены. В Палестине заявляют, что в результате ударов израильской армии погибли 950 человек, ранены 5 тыс. Свои дома в секторе Газа покинули почти 264 тыс. палестинцев.

Официально подтверждена гибель четырех россиян, еще шесть пропали без вести. Однако реальное число может быть гораздо выше, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Как идут боевые действия

Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа, заявил во вторник вечером министр обороны страны Йоав Галлант. «ХАМАС хотел перемен в Газе. Ситуация поменяется на 180 градусов, — сказал он. — Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не будет прежней».

О планах начать наземную операцию в секторе Газа израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Джо Байдену еще 8 октября. К тому моменту в Израиле были мобилизованы 300 тыс. человек. 10 октября правительство страны одобрило призыв до 360 тыс. резервистов. Sky News во вторник днем передавал, что израильская армия концентрирует рядом с сектором Газа танки и другую военную технику.

Израильские истребители нанесли массированные удары по району Аль-Фуркан — «гнезду террора» в Газе, целями стали более 100 объектов, заявил ЦАХАЛ. Ведомство также утверждает, что в результате ударов по сектору Газа был убит министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамала и член политбюро ХАМАС Закария Муаммар. Последний был одним из доверенных лиц лидера организации Яхьи Синвара, отметили в израильской армии.

Компания Maxar Technologies показала последствия ударов Израиля по сектору Газа на спутниковых снимках.

Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters

Кроме того, Армия обороны Израиля наносит ответные удары по позициям «Хезболлы», которая устроила обстрел северных районов страны со стороны Ливана. На кадрах с границы слышны стрельба и взрывы.

МИД Палестины обвинил Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором, запрещенных международными конвенциями. Как утверждается в сообщении в твиттере ведомства, их использовали в районе аль-Карама в секторе Газа.

Израильские ВВС перебросили в страну «сотни израильских военнослужащих», которые находились в странах Европы, для участия в войне. За ними летали военно-транспортные самолеты C-130 «Геркулес» и C-130J.

ХАМАС грозит начать казни заложников из Израиля, если израильская армия не прекратит удары по сектору Газа. Ранее в группировке сообщали, что взяли в плен по меньшей мере 130 человек, среди них есть граждане других стран, в том числе России и Китая. В ХАМАС подчеркнули, что не будут вести переговоры по поводу пленных, пока не закончатся боевые действия.

МВД Газы сообщило об ударах по КПП «Рафах» на границе с Египтом, а также заявило, что египетская сторона попросила эвакуировать оттуда людей. Источник в египетских органах безопасности сообщил DPA, что пункт пропуска закрыли до дальнейшего уведомления. Израильские военные ранее рекомендовали палестинским беженцам покинуть сектор Газа через границу с Египтом. КПП «Рафах» — единственный действующий пункт пропуска между сектором Газа и внешним миром.

США рассматривают возможность отправки к берегам Израиля второго авианосца — «Дуайт Эйзенхауэр», сообщает газета The Wall Street Journal. Если такое решение будет принято, корабль прибудет в регион примерно через две недели. Ранее туда был направлен авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой, состоящей из ракетного крейсера и четырех эсминцев.

Вашингтон может связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, вариант такого запроса в конгресс рассматривают в Белом доме, сообщили WP и NBC.

Атака ХАМАС на Израиль планировалась больше года примерно полдюжиной высокопоставленных командиров в секторе Газа, и лишь небольшая часть знала о времени начала, сообщил член руководства движения Али Бараке в интервью Associated Press.

Позиция ХАМАС

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф еще в выходные выступил с заявлением, в котором назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».

Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.

В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.

В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев «Шуафат» в Восточном Иерусалиме.

МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.

Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.

ЦАХАЛ объявила о состоянии готовности к войне. Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

На всей территории страны объявлен режим ЧС.

Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».

10 октября главы партий, входящих в правящую коалицию, уполномочили премьера Биньямина Нетаньяху сформировать чрезвычайное правительство.

Международная реакция