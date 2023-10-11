 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Война Израиля и ХАМАС. Главное

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Палестина заявила об угрозе гуманитарной катастрофы в Газе, в общине на юге Израиля после атаки ХАМАС нашли более 200 тел, США допустили переброску дополнительных войск в регион. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 14:40 мск

  • Тела 200 местных жителей, в том числе 40 детей, нашли в кибуце Кфар-Аза (юг Израиля), подвергшемся нападению боевиков ХАМАС, согласно данным волонтерской организации Zaka. Армия обороны Израиля сообщила, что у нее нет точной информации о числе жертв. Произошедшее в ней назвали «резней женщин, стариков и детей».

Война Израиля и ХАМАС. Главное
Video

  • Джо Байден допустил переброску дополнительных войск США на Ближний Восток. По данным Пентагона, сейчас в регионе находятся около 30 тыс. американских военных. Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США «Джеральд Форд».

  • Премьер Палестинской автономии Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, и призвал открыть гуманитарные коридоры. По информации местных чиновников, запасов топлива на электростанции в анклаве осталось до конца дня. Израиль 9 октября объявил о полной блокаде сектора Газа, перекрыв туда поставки топлива, электроэнергии, воды и продовольствия. В ООН заявили, что блокада нарушает международное право.
  • Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле выросло до 1,2 тыс. человек, более 2,8 тыс. ранены. В Палестине заявляют, что в результате ударов израильской армии погибли 950 человек, ранены 5 тыс. Свои дома в секторе Газа покинули почти 264 тыс. палестинцев.
  • Официально подтверждена гибель четырех россиян, еще шесть пропали без вести. Однако реальное число может быть гораздо выше, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Как идут боевые действия

  • Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа, заявил во вторник вечером министр обороны страны Йоав Галлант. «ХАМАС хотел перемен в Газе. Ситуация поменяется на 180 градусов, — сказал он. — Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не будет прежней».
  • О планах начать наземную операцию в секторе Газа израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Джо Байдену еще 8 октября. К тому моменту в Израиле были мобилизованы 300 тыс. человек. 10 октября правительство страны одобрило призыв до 360 тыс. резервистов. Sky News во вторник днем передавал, что израильская армия концентрирует рядом с сектором Газа танки и другую военную технику.
  • Израильские истребители нанесли массированные удары по району Аль-Фуркан — «гнезду террора» в Газе, целями стали более 100 объектов, заявил ЦАХАЛ. Ведомство также утверждает, что в результате ударов по сектору Газа был убит министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамала и член политбюро ХАМАС Закария Муаммар. Последний был одним из доверенных лиц лидера организации Яхьи Синвара, отметили в израильской армии.

  • Компания Maxar Technologies показала последствия ударов Израиля по сектору Газа на спутниковых снимках.

Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

  • Кроме того, Армия обороны Израиля наносит ответные удары по позициям «Хезболлы», которая устроила обстрел северных районов страны со стороны Ливана. На кадрах с границы слышны стрельба и взрывы. 

Война Израиля и ХАМАС. Главное

  • МИД Палестины обвинил Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором, запрещенных международными конвенциями. Как утверждается в сообщении в твиттере ведомства, их использовали в районе аль-Карама в секторе Газа.
  • Израильские ВВС перебросили в страну «сотни израильских военнослужащих», которые находились в странах Европы, для участия в войне. За ними летали военно-транспортные самолеты C-130 «Геркулес» и C-130J.
  • ХАМАС грозит начать казни заложников из Израиля, если израильская армия не прекратит удары по сектору Газа. Ранее в группировке сообщали, что взяли в плен по меньшей мере 130 человек, среди них есть граждане других стран, в том числе России и Китая. В ХАМАС подчеркнули, что не будут вести переговоры по поводу пленных, пока не закончатся боевые действия.
  • МВД Газы сообщило об ударах по КПП «Рафах» на границе с Египтом, а также заявило, что египетская сторона попросила эвакуировать оттуда людей. Источник в египетских органах безопасности сообщил DPA, что пункт пропуска закрыли до дальнейшего уведомления. Израильские военные ранее рекомендовали палестинским беженцам покинуть сектор Газа через границу с Египтом. КПП «Рафах» — единственный действующий пункт пропуска между сектором Газа и внешним миром.
  • США рассматривают возможность отправки к берегам Израиля второго авианосца — «Дуайт Эйзенхауэр», сообщает газета The Wall Street Journal. Если такое решение будет принято, корабль прибудет в регион примерно через две недели. Ранее туда был направлен авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой, состоящей из ракетного крейсера и четырех эсминцев.
  • Вашингтон может связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, вариант такого запроса в конгресс рассматривают в Белом доме, сообщили WP и NBC.
  • Атака ХАМАС на Израиль планировалась больше года примерно полдюжиной высокопоставленных командиров в секторе Газа, и лишь небольшая часть знала о времени начала, сообщил член руководства движения Али Бараке в интервью Associated Press.

Позиция ХАМАС

  • Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф еще в выходные выступил с заявлением, в котором назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
  • Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
  • В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

  • В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев «Шуафат» в Восточном Иерусалиме.
  • МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

  • Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
  • Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
  • ЦАХАЛ объявила о состоянии готовности к войне. Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

    Война Израиля и ХАМАС. Главное

  • На всей территории страны объявлен режим ЧС.
  • Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
  • 10 октября главы партий, входящих в правящую коалицию, уполномочили премьера Биньямина Нетаньяху сформировать чрезвычайное правительство.

Международная реакция

  • Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
  • В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.
  • США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь.
  • Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
  • В то же время Евросоюз продолжит выплаты в рамках финансовой помощи Палестине. По словам Борреля, приостановка платежей стала бы «наказанием для всех палестинцев» и нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе. Общий объем пакета помощи Евросоюза составляет €691 млн.
  • Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
  • Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
  • МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
  • Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
  • В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X.
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
Материалы по теме
Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа
Политика
Протестующие в Израиле отказались от митингов после начала войны с ХАМАС
Политика
Министр обороны Израиля заявил о начале войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 10 окт, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 10 окт, 17:10
Путин озвучил позицию России по конфликту в Израиле Политика, 16:03
Standard Chartered спрогнозировал рост Ethereum до $8 тыс. к 2026 году Крипто, 16:02
Ликсутов заявил о рекордном числе поездок на метро и МЦК по картам банков Город, 15:59
Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов с активов России Политика, 15:59
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 15:59
В кабмине назвали число выданных россиянам «дальневосточных гектаров» Недвижимость, 15:58
12 октября пройдет демо-день «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» РБК Events, 15:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Трейдер дал прогноз о росте цены нефти до $100 из-за войны с ХАМАС Инвестиции, 15:50
Минобороны отчиталось об уничтоженном складе боеприпасов наемников Политика, 15:41
Володин предложил отправлять релокантов на рудники вместо Магадана Политика, 15:40
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 15:36
Посол Израиля оценил возможную роль России в урегулировании конфликта Политика, 15:33
Aurus Senat получит обновленную версию весной 2024 года Авто, 15:33
Жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в пользу Украины Политика, 15:31