Война Израиля и ХАМАС. Главное
Главное к 14:40 мск
- Тела 200 местных жителей, в том числе 40 детей, нашли в кибуце Кфар-Аза (юг Израиля), подвергшемся нападению боевиков ХАМАС, согласно данным волонтерской организации Zaka. Армия обороны Израиля сообщила, что у нее нет точной информации о числе жертв. Произошедшее в ней назвали «резней женщин, стариков и детей».
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Джо Байден допустил переброску дополнительных войск США на Ближний Восток. По данным Пентагона, сейчас в регионе находятся около 30 тыс. американских военных. Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США «Джеральд Форд».
- Премьер Палестинской автономии Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, и призвал открыть гуманитарные коридоры. По информации местных чиновников, запасов топлива на электростанции в анклаве осталось до конца дня. Израиль 9 октября объявил о полной блокаде сектора Газа, перекрыв туда поставки топлива, электроэнергии, воды и продовольствия. В ООН заявили, что блокада нарушает международное право.
- Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле выросло до 1,2 тыс. человек, более 2,8 тыс. ранены. В Палестине заявляют, что в результате ударов израильской армии погибли 950 человек, ранены 5 тыс. Свои дома в секторе Газа покинули почти 264 тыс. палестинцев.
- Официально подтверждена гибель четырех россиян, еще шесть пропали без вести. Однако реальное число может быть гораздо выше, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Как идут боевые действия
- Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа, заявил во вторник вечером министр обороны страны Йоав Галлант. «ХАМАС хотел перемен в Газе. Ситуация поменяется на 180 градусов, — сказал он. — Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не будет прежней».
- О планах начать наземную операцию в секторе Газа израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Джо Байдену еще 8 октября. К тому моменту в Израиле были мобилизованы 300 тыс. человек. 10 октября правительство страны одобрило призыв до 360 тыс. резервистов. Sky News во вторник днем передавал, что израильская армия концентрирует рядом с сектором Газа танки и другую военную технику.
- Израильские истребители нанесли массированные удары по району Аль-Фуркан — «гнезду террора» в Газе, целями стали более 100 объектов, заявил ЦАХАЛ. Ведомство также утверждает, что в результате ударов по сектору Газа был убит министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамала и член политбюро ХАМАС Закария Муаммар. Последний был одним из доверенных лиц лидера организации Яхьи Синвара, отметили в израильской армии.
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Компания Maxar Technologies показала последствия ударов Израиля по сектору Газа на спутниковых снимках.
- Кроме того, Армия обороны Израиля наносит ответные удары по позициям «Хезболлы», которая устроила обстрел северных районов страны со стороны Ливана. На кадрах с границы слышны стрельба и взрывы.
- МИД Палестины обвинил Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором, запрещенных международными конвенциями. Как утверждается в сообщении в твиттере ведомства, их использовали в районе аль-Карама в секторе Газа.
- Израильские ВВС перебросили в страну «сотни израильских военнослужащих», которые находились в странах Европы, для участия в войне. За ними летали военно-транспортные самолеты C-130 «Геркулес» и C-130J.
- ХАМАС грозит начать казни заложников из Израиля, если израильская армия не прекратит удары по сектору Газа. Ранее в группировке сообщали, что взяли в плен по меньшей мере 130 человек, среди них есть граждане других стран, в том числе России и Китая. В ХАМАС подчеркнули, что не будут вести переговоры по поводу пленных, пока не закончатся боевые действия.
- МВД Газы сообщило об ударах по КПП «Рафах» на границе с Египтом, а также заявило, что египетская сторона попросила эвакуировать оттуда людей. Источник в египетских органах безопасности сообщил DPA, что пункт пропуска закрыли до дальнейшего уведомления. Израильские военные ранее рекомендовали палестинским беженцам покинуть сектор Газа через границу с Египтом. КПП «Рафах» — единственный действующий пункт пропуска между сектором Газа и внешним миром.
- США рассматривают возможность отправки к берегам Израиля второго авианосца — «Дуайт Эйзенхауэр», сообщает газета The Wall Street Journal. Если такое решение будет принято, корабль прибудет в регион примерно через две недели. Ранее туда был направлен авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой, состоящей из ракетного крейсера и четырех эсминцев.
- Вашингтон может связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, вариант такого запроса в конгресс рассматривают в Белом доме, сообщили WP и NBC.
- Атака ХАМАС на Израиль планировалась больше года примерно полдюжиной высокопоставленных командиров в секторе Газа, и лишь небольшая часть знала о времени начала, сообщил член руководства движения Али Бараке в интервью Associated Press.
Позиция ХАМАС
- Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф еще в выходные выступил с заявлением, в котором назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
- Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
- В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
- В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев «Шуафат» в Восточном Иерусалиме.
- МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.
Что ответил Израиль
- Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
- Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
- ЦАХАЛ объявила о состоянии готовности к войне. Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.
- На всей территории страны объявлен режим ЧС.
- Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
- 10 октября главы партий, входящих в правящую коалицию, уполномочили премьера Биньямина Нетаньяху сформировать чрезвычайное правительство.
Международная реакция
- Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
- В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.
- США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь.
- Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
- В то же время Евросоюз продолжит выплаты в рамках финансовой помощи Палестине. По словам Борреля, приостановка платежей стала бы «наказанием для всех палестинцев» и нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе. Общий объем пакета помощи Евросоюза составляет €691 млн.
- Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
- Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
- МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
- Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
- В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X.
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