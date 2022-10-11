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Взрыв на Крымском мосту ,  

Аксенов объявил о введении «желтого» уровня угрозы в Керчи

В Керчи ввели «желтый» уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 11 октября до 20:00 23 октября. Ранее его продлили в трех городских округах и двух районах республики после взрыва на Крымском мосту
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Керчи и Ленинском районе Крыма введен желтый уровень террористической опасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — написал он в своем телеграм-канале.

После подрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября желтый уровень угрозы был продлен в городских округах Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма до 23 октября. Его ввели и в Темрюкском районе Краснодарского края, где расположен Крымский мост и въезд на него.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. Из-за взрыва загорелись Железнодорожные цистерны с топливом проходившего мимо поезда. В результате два автомобильных пролета обрушились (ветка из Краснодара в Керчь). Погибли три человека.

СК возбудил уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин назвал его «авторами, исполнителями, заказчиками спецслужбы Украины».

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