Минобороны сообщило об ударах по энергетике Украины: «цель достигнута»
Министерство обороны России сообщило, что во вторник было продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении военного ведомства.
Утром сообщалось о взрывах в нескольких украинских регионах и повреждениях критической инфраструктуры. Речь шла о Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях.
В военном ведомстве сообщили о безуспешных атаках украинских войск на всех направлениях. На Купянском направлении подобная попытка в направлении населенных пунктов Крахмальное (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР) привела к тому, что подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, потеряв до 40 человек, заявили в Москве.
На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец. Однако упреждающим огневым поражением две наводимые переправы были разрушены, а выдвинувшаяся на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась, говорится в сводке Минобороны России.
На Запорожском направлении были отражены атаки в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное (ДНР). На Николаево-Криворожском направлении, по данным российской стороны, вооруженные силы Украины пытались вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области. «Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям», — говорится в сообщении.
Помимо этого, нанесен удар по пункту управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новое (ДНР), уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах Днепропетровска и Павлограда, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье» в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечино Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS. В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.