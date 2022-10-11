В Днепропетровской и Винницкой областях сообщили об ударах по энергетике

Разрушения есть на энергетических объектах в двух районах Днепропетровской области, двух объектах в Винницкой области и двух — во Львовской. Удары по украинской инфраструктуре наносились второй день подряд

Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram

По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесен удар, он привел к серьезным разрушениям и отключениям электричества, сообщил глава администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.

«Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света», — заявил Резниченко. По его словам, службы приступили к восстановлению оборудования и поддержанию работы системы.

Резниченко добавил, что в области вводится режим «тотальной экономии электроэнергии», чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура.

Глава Винницкой области Сергей Борзов также сообщил в телеграм-канале о новом ударе по объекту критической инфраструктуры в области. Ранее 11 октября власти региона говорили, что удар нанесен по Ладыжинской ТЭС, теперь глава администрации уточнил, что также пострадал объект в Винницком районе.

Об ударах по критической инфраструктуре сообщал и львовский губернатор Максим Козицкий. По его словам, 11 октября на двух энергетических объектах во Львове и области произошли три взрыва, в результате возможны перебои с электричеством. Позднее Козицкий уточнил, что всего за два дня повреждения получили четыре электрические подстанции Львовской области. Без света осталось 30% Львова, возможны перебои с электроснабжением и водой. Накануне город также остался без электричества из-за удара по инфраструктуре, пропала горячая вода, были перебои с мобильной связью.

Минобороны России второй день подряд сообщило о нанесении ударов по военным, энергетическим объектам на Украине, а также объектам связи. По всей стране действовала воздушная тревога. Накануне из-за ударов оказались повреждены объекты инфраструктуры в Киеве и области, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Сумской и других областях.