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Аксенов заявил о планах пустить грузовики по Крымскому мосту к 16 октября

Аксенов заявил о планах возобновить движение грузовиков по Крымскому мосту к 16 октября
Глава Крыма уточнил, что к утру 11 октября пустят четыре парома, пропускная способность переправы увеличится до 140–160 фур в сутки
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение грузовиков по Крымскому мосту планируется возобновить к 16 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту планируется организовать к 16 октября. Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируется закончить в течение полутора месяцев», — сказал Аксенов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В эфире «Соловьев Live» он отметил, что после взрыва на Крымском мосту автомобильное движение «было восстановлено в тот же день» и сейчас время ожидания для легковых машин составляет 30–60 минут.

К утру вторника 11 октября пустят четыре парома, чтобы увеличить пропускную способность переправы до 140–160 фур в сутки.

Власти пообещали компенсировать компаниям стоимость испортившейся продукции из-за очередей на переправе.

Кроме того, Аксенов не увидел значительного оттока отдыхающих из Крыма. «Отмена новых бронирований и брони на кратчайшие сроки не превышает 25%», — сказал глава республики.

В Минтрансе заявили о готовности Крымской железной дороги и РЖД «оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив». Погрузку в вагоны будут осуществлять в грузовых дворах Анапа и Тимашевская, а также Крыма. «В рамках новой услуги доступны перевозки тарно-штучных грузов, грузов, перевозимых в крытых вагонах и контейнерах», — уточнили в ведомстве.

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Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста. В результате два автомобильных пролета обрушились (ветка из Краснодара в Керчь). Погибли три человека. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200–500 млн руб.

СК возбудил уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин назвал его заказчиками, авторами и исполнителями украинские спецслужбы. Он пригрозил, что в случае продолжения попыток терактов на территории страны «ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».

Утром 10 октября российские военные нанесли ракетные удары «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — утверждают в Минобороны. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве и других крупных городах.

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Теги
Елена Чернышова
Сергей Аксенов Крымский мост грузовики
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