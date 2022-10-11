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Зеленский попросил G7 ввести международную миссию на границу с Белорусией

Ввести международную миссию Зеленский предложил, чтобы исключить возможные «провокации» на границе с соседней республикой. Накануне Лукашенко объявил о создании совместной с Россией группировки войск
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Фото: Manu Brabo / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров стран G7 оказать поддержку для создания международной миротворческой миссии на границе с Белоруссией, сообщила «Страна.ua».

Размещение международной миссии на границе с республикой президент объяснил необходимостью «исключить провокации». Сама Украина, по словам Зеленского, «заинтересована только в своем территориальном суверенитете» и не планирует военных действий против Белоруссии.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, а также запрос в департамент информации и печати МИД России.

С таким предложением Зеленский выступил после того, как накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» объявил о создании совместной с Россией группировки войск. Минск уточнил, что эта группировка выполняет сугубо оборонительные задачи. Привлекать ее к спецоперации на Украине нет необходимости, добавили в свою очередь в Госдуме.

Зеленский предложил ввести международную миссию на границе с Белоруссией во время срочного совещания G7 (неформальный международный клуб, в которых входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), на котором выступил в качестве гостя. Лидеры «Большой семерки» собрались в режиме видеоконференции по просьбе Киева на фоне массированных ударов России по объектам инфраструктуры Украины, которые последовали за взрывом на Крымском мосту. Президент Владимир Путин заявил, что теракт на мосту устроили украинские спецслужбы.

На этом срочном совещании Зеленский также призвал лидеров G7 к новым санкциям против энергетического сектора России, в частности предложил ввести «жесткий ценовой потолок для российских нефти и газа».

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Российские власти ранее предупредили, что перестанут поставлять топливо в страны, которые решатся на такое ограничение. 

Между тем Евросоюз на прошлой неделе утвердил новый пакет санкций, который в том числе включает потолок цен на российскую нефть. Ограничение начнет действовать 5 декабря, одновременно с ранее объявленным эмбарго на морские поставки российской нефти.

В Кремле решение ЕС назвали абсурдным. По словам Пескова, подобные санкции способны оказать крайне разрушительное влияние на будущее энергетических рынков и тем самым навредить почти всем странам мира.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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