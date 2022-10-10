Депутат Картаполов: привлекать к спецоперации совместную с Минском группировку нет нужды

В Думе не увидели нужды привлекать совместные с Минском силы к операции

О новой группировке речь не идет, она предусмотрена в рамках Союзного государства, заявил Картаполов. Какова будет численность этой группировки, пока «говорить рано», это решат Генштабы обеих стран, добавил он

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В участии совместной с Белоруссией группировки войск в спецоперации на Украине нет необходимости, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов.

«Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить», — сказал он.

Как пояснил депутат, развертывание совместной группировки направлено на то, чтобы снять обеспокоенность Белоруссии из-за действий «оппонентов», прежде всего Польши, которая, по словам Картаполова, приступила к развертыванию соединений на границе с республикой.

«Это не новая группировка, она предусмотрена в рамках Союзного государства. <...> Ежегодно на плановых учениях отрабатывалось ее развертывание и решение задач. На сегодняшний день просто принято решение по просьбе президента Белоруссии эту группировку развернуть», — подчеркнул Картаполов.

Какова будет численность этой группировки, пока «говорить рано» — «решение будет принято генеральными штабами» обеих стран, добавил он.

О развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» ранее 10 октября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, формирование группировки идет уже два дня. «Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

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С таким заявлением президент Белоруссии выступил после взрыва на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в его организации спецслужбы Украины.

После ЧП на мосту взрывы произошли в Киеве и других крупных городах Украины. Российские военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», сообщил Путин.