В Думе не увидели нужды привлекать совместные с Минском силы к операции

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Оператор «Северного потока — 2» снизил давление в одной из ниток Политика, 15:48
Умер клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев Общество, 15:47
Белгородский губернатор сообщил об обстреле хутора с территории Украины Политика, 15:44
Великобритания ввела санкции против полиции нравов Ирана Политика, 15:37
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 15:36
Метод «большой тройки»: как обнаружить узкие места в компании Pro, 15:27
Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области Политика, 15:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Украинцев призвали обходиться без света и электроприборов после взрывов Политика, 15:22
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 15:13
Удары по инфраструктуре в городах Украины. Карта Политика, 15:13
Международный Красный Крест приостановил работу на Украине Политика, 15:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:11
Как продать квартиру в России из-за границы. Инструкция Недвижимость, 15:10
МИД Китая заявил о надежде на деэскалацию на Украине Политика, 15:06
Военная операция на Украине ,  

В Думе не увидели нужды привлекать совместные с Минском силы к операции

Депутат Картаполов: привлекать к спецоперации совместную с Минском группировку нет нужды
О новой группировке речь не идет, она предусмотрена в рамках Союзного государства, заявил Картаполов. Какова будет численность этой группировки, пока «говорить рано», это решат Генштабы обеих стран, добавил он
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В участии совместной с Белоруссией группировки войск в спецоперации на Украине нет необходимости, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов.

«Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить», — сказал он.

Как пояснил депутат, развертывание совместной группировки направлено на то, чтобы снять обеспокоенность Белоруссии из-за действий «оппонентов», прежде всего Польши, которая, по словам Картаполова, приступила к развертыванию соединений на границе с республикой.

«Это не новая группировка, она предусмотрена в рамках Союзного государства. <...> Ежегодно на плановых учениях отрабатывалось ее развертывание и решение задач. На сегодняшний день просто принято решение по просьбе президента Белоруссии эту группировку развернуть», — подчеркнул Картаполов.

Какова будет численность этой группировки, пока «говорить рано» — «решение будет принято генеральными штабами» обеих стран, добавил он.

О развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» ранее 10 октября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, формирование группировки идет уже два дня. «Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Pro x The Economist
Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Прогнозы
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Фото: Vivek Prakash / Reuters Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя
Инструкции

С таким заявлением президент Белоруссии выступил после взрыва на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в его организации спецслужбы Украины.

После ЧП на мосту взрывы произошли в Киеве и других крупных городах Украины. Российские военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», сообщил Путин.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Белоруссия совместная группа войск Госдума Андрей Картаполов Военная операция на Украине
Материалы по теме
Лукашенко заявил, что готов принять «не одну тысячу» российских военных
Политика
Минобороны России сообщило о поражении всех целей при ударах по Украине
Политика
В Киеве и других городах заявили об ударах по критической инфраструктуре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter