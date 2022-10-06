Кремль назвал абсурдными «резкие движения» ЕС и США по нефти

Москва считает, что решения, подобные потолку цен на российскую нефть, способны дестабилизировать мировые рынки и навредить «практически всем государствам»

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Решение Евросоюза о потолке цен на российскую нефть может навредить всем участникам мирового рынка нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными. И, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких движений, которые обдумываются в настоящий момент и в Евросоюзе, и подстрекаются Соединенными Штатами, относительно введения потолков цен и так далее», — сказал Песков.

По его словам, такие решения способны «внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков» и могут «навредить тем самым практически всем государствам».

6 октября 2022 года Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, в который, помимо прочих мер, вошел и установленный потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

«Согласованный пакет включает ряд резких мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику, ослабление военного потенциала России», — говорилось в заявлении Евросовета.

«Согласованный сегодня пакет вводит в законодательство ЕС основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны», — пояснил Совет.

Москва неоднократно заявляла, что не будет продавать углеводороды странам, которые прибегнут к нерыночным методам ценообразования.

Накануне министры стран — участниц соглашения ОПЕК+ на совещании в Вене решили сократить с ноября добычу нефти на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022-го.

Решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, заявил российский вице-премьер Александр Новак, который присутствовал на этой встрече. Он также сказал, что участники соглашения договорились продлить его действие на год — до конца 2023 года. Это решение принято «в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти», — говорилось в сообщении ОПЕК.

После этого аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на нефть марки Brent в четвертом квартале 2022 года с $100 до $110 за баррель, обозначив потенциал еще более высоких ценовых рисков. Эксперты инвестбанка также установили целевую цену на нефть в первом квартале 2023 года в размере $115 за баррель. Более ранний прогноз предполагал $108 за баррель.