Кремль назвал абсурдными «резкие движения» ЕС и США по нефти

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Клик-химия и биоортогональные реакции: почему за них дают нобелевки Футурология, 14:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
Матвиенко предложила «прямо сегодня» начать переговоры с Украиной Политика, 14:17
Власти Киевской области объяснили взрывы в регионе учениями саперов Политика, 14:16
Huawei наладит выпуск микрочипов для обхода санкций США Life, 14:15
Микросервисная разработка как метод борьбы с зависимостью от западного ПО Pro, 14:07
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Нобелевскую премию по литературе дали француженке Анни Эрно Общество, 14:02
Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Москву Политика, 14:02
Два российских игрока НХЛ попали в Чехию после угроз отказа во въезде Спорт, 14:02
Швеция заявила о признаках «серьезного саботажа» на «Северных потоках» Экономика, 13:59
Столичный омбудсмен попросила Мосгорсуд проанализировать статью о фейках Общество, 13:59
Кремль назвал «уткой» сообщения о 700 тыс. покинувших страну россиян Общество, 13:56
В ЛНР сообщили об эвакуации соцучреждений в Кременной и Сватово Политика, 13:54
Война санкций ,  
0 

Кремль назвал абсурдными «резкие движения» ЕС и США по нефти

Москва считает, что решения, подобные потолку цен на российскую нефть, способны дестабилизировать мировые рынки и навредить «практически всем государствам»
BRENT BRENT $93,58 -1,19%
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Решение Евросоюза о потолке цен на российскую нефть может навредить всем участникам мирового рынка нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными. И, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких движений, которые обдумываются в настоящий момент и в Евросоюзе, и подстрекаются Соединенными Штатами, относительно введения потолков цен и так далее», — сказал Песков.

По его словам, такие решения способны «внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков» и могут «навредить тем самым практически всем государствам».

6 октября 2022 года Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, в который, помимо прочих мер, вошел и установленный потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

«Согласованный пакет включает ряд резких мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику, ослабление военного потенциала России», — говорилось в заявлении Евросовета.

«Согласованный сегодня пакет вводит в законодательство ЕС основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны», — пояснил Совет.

Читайте на РБК Pro
Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык «Стресслаксация»: почему отдых не помогает снять тревогу — Fast Company

Москва неоднократно заявляла, что не будет продавать углеводороды странам, которые прибегнут к нерыночным методам ценообразования.

Накануне министры стран — участниц соглашения ОПЕК+ на совещании в Вене решили сократить с ноября добычу нефти на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022-го.

Решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, заявил российский вице-премьер Александр Новак, который присутствовал на этой встрече. Он также сказал, что участники соглашения договорились продлить его действие на год — до конца 2023 года. Это решение принято «в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти», — говорилось в сообщении ОПЕК.

После этого аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на нефть марки Brent в четвертом квартале 2022 года с $100 до $110 за баррель, обозначив потенциал еще более высоких ценовых рисков. Эксперты инвестбанка также установили целевую цену на нефть в первом квартале 2023 года в размере $115 за баррель. Более ранний прогноз предполагал $108 за баррель.

Теги
нефть Дмитрий Песков санкции Евросоюз
Материалы по теме
ЕС утвердил потолок цен на российскую нефть и другие санкции
Политика
Bloomberg не исключил сокращения добычи нефти Россией из-за «потолка цен»
Политика
Новак пообещал не поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter