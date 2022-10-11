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Володин заявил о переполненной из-за Украины чаше терпения

Володин: чаша терпения переполнилась, Киев стал террористическим режимом
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Украиной управляет «режим», который «стал террористическим», считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram.

«Чаша терпения переполнилась. Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту», — перечислил Володин.

По его словам, действия президента страны Владимира Зеленского привели к «страданиям украинского народа», который находится у него «в заложниках», а сам Зеленский «встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами».

Зарубежные политики, спонсирующие Зеленского, таким образом поддерживают терроризм, считает спикер Госдумы. А с террористами, по его словам, «не договариваются».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, который следовал на полуостров. Из-за  этого обрушились два пролета автомобильного моста, повреждения получила и железная дорога, на которой из-за взрыва загорелись цистерны с топливом. Три человека погибли, Следственный комитет России завел дело о терроризме. Президент России Владимир Путин назвал авторами и исполнителями теракта украинские спецслужбы. 

10 октября Путин также сообщил, что спецслужбы Украины организовали три теракта на Курской АЭС, подрывая линии высоковольтного напряжения, через которые атомная станция снабжает электричеством объекты  промышленности и социальной инфраструктуры. ФСБ сообщала, что диверсии были совершены 4, 9 и 12 августа.  Президент предупредил, что новые попытки терактов в России приведут к жесткому ответу со стороны Москвы. 

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Также утром 10 октября власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Днем российское Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

В конце сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, после которых эти регионы вошли в состав России. Путин в день подписания договоров о присоединении призвал украинскую сторону немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Киев неоднократно называл проведение референдумов в этих регионах условием отказа от переговоров с Россией. После референдумов Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

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Вячеслав Володин Украина Владимир Зеленский переговоры

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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