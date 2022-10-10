Песков допустил обсуждение переговоров России и четырех стран с Эрдоганом

Путин, возможно, встретится на саммите в Астане с Эрдоганом. Во время встречи президенты могут обсудить предложенные Турцией переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент России Владимир Путин вполне может обсудить инициативу Турции по переговорам России, США, Франции, Германии и Великобритании с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане на саммите лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Пескова спросили, могут ли главы государств обсудить вопрос на возможной встрече в Казахстане, на что он ответил: «Вполне».

При этом представитель президента подчеркнул, что никакой конкретики по предложенным Турцией переговорам пока нет. Он также добавил, что Россия и США не контактировали по этому поводу.

В конце прошлой недели обозреватель газеты Milliyet Озай Сендир в своей публикации сообщил, что Турция планирует организовать переговоры России и еще четырех западных стран «за одним столом» для решения украинского конфликта. По его словам, предложения были переданы официальным лицам в США, которые дали «весьма позитивные» комментарии по инициативе.

После этого председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил, что местом переговоров может стать Стамбул, если все стороны потенциальных переговоров согласятся.

Вечером 9 октября Песков сообщил, что Кремль не располагает данными о предложении Турции провести переговоры и такие предложения от Анкары пока не поступали.