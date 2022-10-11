Премьер Латвии призвал ЕС отменить все туристические визы для россиян

Большинство несогласных по политическим причинам уже покинули Россию, увеличится число эмигрантов, ищущих экономическое благополучие, чьи взгляды неизвестны, сказал премьер Латвии. Он увидел в этом признак угрозы безопасности ЕС

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Евросоюзу следует прекратить выдавать все туристические визы гражданам России из-за угрозы безопасности Европы от «потенциально огромной волны» иммиграции, заявил латвийский премьер Кришьянис Кариньш в интервью The Guardian.

«Я думаю, что политические диссиденты в основном уже уехали. Теперь мы получим экономических приспособленцев, с большим количеством других причин [для эмиграции] и людей с неизвестными взглядами», — сказал он.

Кариньш признал, что европейским странам следует держать «боковую дверцу» открытой по гуманитарным соображениям, однако каждый такой случай имиграции следует рассматривать в индивидуальном порядке.

Несколько европейских стран уже ввели ограничения на выдачу виз гражданам России. Такое решение приняли в Финляндии, Бельгии, Дании, Нидерландах, Словакии, Чехии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Границы для туристов из России закрыли Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Допустили введение ограничений против российских граждан и власти Норвегии.

Еврокомиссия исключила возможность запрета на выдачу виз на общеевропейском уровне, сомнения в рациональности такой меры выражал и немецкий канцлер Олаф Шольц. По его мнению, распространение санкций против всех россиян ослабит введенные ограничения против «олигархов». Шольц также призвал помнить, что Россию покидают несогласные с властью, и необходимо не усложнять возможность «уйти от диктатуры».

В Кремле назвали «очень плохим» обсуждение общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам. «Все-таки хочется надеяться на лучшее, хоть на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — добавил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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При этом в Еврокомиссии в конце сентября посоветовали дипмиссиям в третьих странах не перенаправлять поданные из третьих стран заявления на выдачу краткосрочных виз на рассмотрение в консульства на территории России. Изменения в рекомендациях ЕК объяснила тем, что после объявления частичной мобилизации выросло число граждан России, пытающихся покинуть страну.



