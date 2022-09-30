Норвегия собралась ввести запрет для туристов из России по примеру финнов

Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии «Борисоглебск» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Норвежские власти могут быстро ввести запрет на посещение страны по туристическим визам для граждан России, подобный тому, который с 30 сентября ввела Финляндия. Об этом, как сообщает Reuters, сообщила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель.

«Мы быстро закроем границу, если это необходимо, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. В Норвегию прибыло немного людей по сравнению с Финляндией, и у нас ситуация другая», — цитирует агентство заявление Мель.

Финляндия с 30 сентября прекратила выдачу туристических виз россиянам. Как сообщило финское посольство, визовые центры Финляндии в России продолжат принимать заявления на визы для поездок по гуманитарным причинам и некоторым другим основаниям.



«Принципиальное решение [об ограничениях на въезд в страну россиян] направлено на то, чтобы полностью прекратить туризм и связанный с ним транзитный проезд. Прием визовых заявлений будет сильно ограничен. Принципиальное решение не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств», — пояснили в посольстве.

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