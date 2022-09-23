Глава МИД Венгрии пообещал продолжить выдавать шенгенские визы россиянам

По словам Петера Сийярто, он «уважает» решения стран, которые ввели визовые ограничения, но Будапешт таких решений не принимал

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Венгрия продолжит выдавать россиянам визы; решения о прекращении их оформления не принималось, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИДа уточнил, что речь идет о шенгенских визах, включая многократные.

При этом он отметил, что «уважает» решения стран, которые ввели визовые ограничения.

«Но обсуждать их — не моя работа. Мы такого решения не принимали. Почему мы должны это делать? Мы продолжим выдавать визы гражданам России», — подчеркнул министр.

Будапешт также, по словам Сийярто, никогда не согласится поддержать санкции, касающиеся энергетики и ядерной сферы, которые нанесут ущерб национальным интересам.

«И, если говорить честно, я не вижу, как Украине помогут сложности с нашей энергетической безопасностью», — указал он.

Читайте на РБК Pro Pro Как выстроить процессы в ИT-отделе: выбираем подходящую методологию Как выстроить процессы в ИT-отделе: выбираем подходящую методологию Статьи Pro Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Статьи Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи Pro Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Статьи Pro Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль Статьи

По его словам, его «не очень радует» обсуждение в ЕС очередного пакета санкций против России, «потому что к данному моменту опыт показывает, что введенные нами санкции наносят больший ущерб нам самим».

Сийярто заявил, что «всегда очень честен» с российским коллегой Сергеем Лавровым и сказал ему о «чрезвычайно серьезном» влиянии военных действий на Украине на Венгрию. «Так что чем скорее это кончится, тем лучше», — заключил министр.

На фоне военных действий на Украине и призывов к визовым ограничениям для российских туристов Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что визовый сбор увеличился с 35 до 80 евро, а стандартный срок оформления виз — с десяти до 15 дней (с возможностью продления максимум до 45 дней в отдельных случаях). Кроме того, будет сложнее получить многократные визы и придется собирать больше документов.

С 19 сентября приграничные с Россией Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд для россиян с шенгенскими визами.

23 сентября о намерении ограничить транзит для туристов из России заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.