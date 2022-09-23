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Война санкций ,  
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Глава МИД Венгрии пообещал продолжить выдавать шенгенские визы россиянам

Глава МИД Венгрии Сийярто пообещал продолжить выдавать шенгенские визы россиянам
По словам Петера Сийярто, он «уважает» решения стран, которые ввели визовые ограничения, но Будапешт таких решений не принимал
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Венгрия продолжит выдавать россиянам визы; решения о прекращении их оформления не принималось, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИДа уточнил, что речь идет о шенгенских визах, включая многократные.

При этом он отметил, что «уважает» решения стран, которые ввели визовые ограничения.

«Но обсуждать их — не моя работа. Мы такого решения не принимали. Почему мы должны это делать? Мы продолжим выдавать визы гражданам России», — подчеркнул министр.

Будапешт также, по словам Сийярто, никогда не согласится поддержать санкции, касающиеся энергетики и ядерной сферы, которые нанесут ущерб национальным интересам.

«И, если говорить честно, я не вижу, как Украине помогут сложности с нашей энергетической безопасностью», — указал он.

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Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

По его словам, его «не очень радует» обсуждение в ЕС очередного пакета санкций против России, «потому что к данному моменту опыт показывает, что введенные нами санкции наносят больший ущерб нам самим».

Сийярто заявил, что «всегда очень честен» с российским коллегой Сергеем Лавровым и сказал ему о «чрезвычайно серьезном» влиянии военных действий на Украине на Венгрию. «Так что чем скорее это кончится, тем лучше», — заключил министр.

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Политика
Фото:АГН «Москва»

На фоне военных действий на Украине и призывов к визовым ограничениям для российских туристов Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что визовый сбор увеличился с 35 до 80 евро, а стандартный срок оформления виз — с десяти до 15 дней (с возможностью продления максимум до 45 дней в отдельных случаях). Кроме того, будет сложнее получить многократные визы и придется собирать больше документов.

С 19 сентября приграничные с Россией Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд для россиян с шенгенскими визами.

23 сентября о намерении ограничить транзит для туристов из России заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Венгрия шенгенские визы Россия
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