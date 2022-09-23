Глава МИД Венгрии пообещал продолжить выдавать шенгенские визы россиянам
Венгрия продолжит выдавать россиянам визы; решения о прекращении их оформления не принималось, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», — сказал Сийярто.
Глава венгерского МИДа уточнил, что речь идет о шенгенских визах, включая многократные.
При этом он отметил, что «уважает» решения стран, которые ввели визовые ограничения.
«Но обсуждать их — не моя работа. Мы такого решения не принимали. Почему мы должны это делать? Мы продолжим выдавать визы гражданам России», — подчеркнул министр.
Будапешт также, по словам Сийярто, никогда не согласится поддержать санкции, касающиеся энергетики и ядерной сферы, которые нанесут ущерб национальным интересам.
«И, если говорить честно, я не вижу, как Украине помогут сложности с нашей энергетической безопасностью», — указал он.
По его словам, его «не очень радует» обсуждение в ЕС очередного пакета санкций против России, «потому что к данному моменту опыт показывает, что введенные нами санкции наносят больший ущерб нам самим».
Сийярто заявил, что «всегда очень честен» с российским коллегой Сергеем Лавровым и сказал ему о «чрезвычайно серьезном» влиянии военных действий на Украине на Венгрию. «Так что чем скорее это кончится, тем лучше», — заключил министр.
На фоне военных действий на Украине и призывов к визовым ограничениям для российских туристов Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что визовый сбор увеличился с 35 до 80 евро, а стандартный срок оформления виз — с десяти до 15 дней (с возможностью продления максимум до 45 дней в отдельных случаях). Кроме того, будет сложнее получить многократные визы и придется собирать больше документов.
С 19 сентября приграничные с Россией Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд для россиян с шенгенскими визами.
23 сентября о намерении ограничить транзит для туристов из России заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.