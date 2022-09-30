ЕК предложила не принимать заявления на визы от россиян в третьих странах

Европейская комиссия рекомендовала не рассматривать заявления россиян на краткосрочные визы, если они были поданы из каких-либо третьих стран, и перенаправлять такие случаи на рассмотрение в дипмиссии на территории России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Европейская комиссия обновила рекомендации по выдаче виз россиянам для стран-членов организации, в том числе рекомендовала перенаправлять поданные из третьих стран заявления на выдачу краткосрочных виз на рассмотрение в консульства на территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Консульствам государств-членов следует внимательно рассматривать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за пределов России. Такие дела следует направлять в консульство по месту жительства, как правило, в Российскую Федерацию», — говорится в публикации.

Появление обновленных рекомендаций связано с тем, что после объявления мобилизации увеличилось число россиян, которые пытаются уехать из страны, указывает ЕК. В целом они призваны усилить безопасность при выдаче виз и пограничный контроль «при полном соблюдении законодательства ЕС о предоставлении убежища», поясняет организация.

Среди рекомендаций Европейской комиссии странам-членам:

ужесточить поход к выдаче краткосрочных виз. Когда речь идет о таком типе визы, государства должны решать, применяются ли гуманитарные основания к таким случаям и рассматривать каждый из них индивидуально

если заявитель на получение визы (например, лицо, спасающееся от военной мобилизации) планирует длительное пребывание в ЕС, консульства государств-членов должны рассматривать этот случай в соответствии с национальными правилами выдачи долгосрочных виз

ЕК напоминает, что само наличие визы не дает автоматического права въезда в Шенгенскую зону и рекомендует пограничникам стран ЕС разрешить принимать решения о том, впускать ли российских граждан в страну, самостоятельно, вне зависимости от того, какая страна выдала визу

организация также призывает страны координировать свою визовую политику, чтобы исключить случаи, когда после отказа во въезде в одну страну ЕС гражданин России сможет въехать на территорию союза через другую

перевозчики должны ужесточить требования к проверке разрешительных документов россиян, так как они несут ответственность за возвращение лиц, которым отказывают во въезде в страны ЕС, обратно в страну отправления.

Отдельные европейские страны уже ввели ограничения на выдачу виз россиянам и въезд в страну туристов из России. Так, например, 30 сентября выдачу туристических виз россиянам прекратила Финляндия. Такое же решение приняли власти Бельгии, Дании, Нидерландов, Чехии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Границы для российских туристов закрыли Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

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Совет Евросоюза с 12 сентября также приостановил действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Из-за этого визовый сбор вырос с €35 до €80, выросли сроки обработки документов и требования к заявителям. Допускали введение ограничений для россиян и власти Норвегии.