Премьер Армении объяснил ратификацию Римского статута и учения с США

Присоединение к Гаагскому суду, выписавшему ордер на арест Путина, связан с расследованием против Азербайджана, рассказал Пашинян. Он добавил, что процесс не направлен против Москвы, но вызван невыполнением ОДКБ обязательств

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Армения начала ратификацию основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС), Римского статута, для расследования события на границе с Азербайджаном, заявил премьер Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

Он уточнил, что речь идет об инцидентах, произошедших в мае 2021-го и сентябре 2022-го, сам процесс ратификации начался в минувшем декабре. Вовлечение суда в Гааге сможет существенно увеличить безопасность Армении в условиях, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства». Пашинян подчеркнул, что Ереван не может игнорировать происходящее и ничего не делать, правительство старается получить дополнительные международные рычаги безопасности.

«К сожалению, в контексте отношений между Российской Федерацией и Гаагским уголовным судом вышло плохое совпадение. Этот процесс совершенно не связан с армяно-российскими отношениями, он связан с приграничной напряженностью», — пояснил Пашинян (цитата по News.am).

Пашинян напомнил, что до этого Ереван не ратифицировал статут, поскольку Конституционный суд республики выявил противоречия этого документа с Основным законом. С 2015 года в Армении «новая Конституция, эти противоречия ушли, и мы идем вперед своим путем, потому что это документ, который мы подписали», отметил премьер-министр.

Отвечая на другие претензии российской стороны, Пашинян напомнил, что совместные учения армянских и американских военных проходят не впервые, и призвал не политизировать визит его жены на Украину, где она передала партию гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что она уже долгое время участвует в мероприятиях международного партнерства первых леди и джентльменов — супругов глав государств.

МУС в марте этого года выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва отозвала признание юрисдикции МУС. 11 сентября в Армении начались военные учения с американским контингентом. В этом году Ереван отказался от участия в двух учений совместно с ОДКБ, куда входит Россия.

Ратификация Римского статута, анонс военных учений и визит супруги Пашиняна на Украину в российском МИДе расценили как недружественные шаги. Министерство подчеркнуло, что исходит из того, что Армения и Россия «остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены», и не сочло сценарий вступления республики в НАТО реалистичным.

«Безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации», — прокомментировали в Кремле планы учений США и Армении. Представитель президента Дмитрий Песков отметил, что маневры не помогут стабилизации и повышению доверия в регионе.