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В Армении начались совместные с США военные учения

В Армении начались совместные с США военные учения
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В Армении начались учения Eagle Partner 2023 совместно с США, передает агентство AFP со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африке.

«Совместные учения между армянскими и американскими силами начались в понедельник», — сообщил собеседник агентства. По его мнению, это говорит об отдалении Еревана от Москвы.

В маневрах участвуют 85 американских и 175 армянских военнослужащих, сообщает «Sputnik Армения».

Кремль заявлял, что будет глубоко анализировать планы США и Армении. «Безусловно, <...> это вызывает настороженность, <...> особенно в нынешней ситуации», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Armen Press сообщало, что учения пройдут в Армении 11–20 сентября на базе учебного центра «Зар». По данными Минобороны страны, цель учений — отработать «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», а также повысить готовность армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

«Партнерство ради мира» — программа двустороннего сотрудничества между НАТО и отдельной страной-партнером, не являющейся членом альянса.

Армения участвует в программе с 1994 года. Военные республики принимали участие в миссиях НАТО в Ираке и Афганистане, а также в Косово.

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Армения также входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном.

В январе 2023 года Ереван отказался от учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» с участием российской армии, посчитав их проведение «по крайней мере в этом году» нецелесообразным. Летом Армения отказалась участвовать в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии.

Теги
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